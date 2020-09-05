Обновлён перечень стран мира, куда могут поехать украинцы

Министерство здравоохранения обнародовало список стран «красной» и «зелёной» зоны по состоянию на 4 сентября.

Перечень доступен на сайте Министерства здравоохранения.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

Так, в Украине, по состоянию на 4 сентября, этот показатель составляет 79,6 активных случаев на 10 тысяч населения. В перечне Минздрава Украина отнесена к «зелёной» зоне.

В «красном» списке по состоянию на 4 сентября 35 стран, в частности, Молдова, Израиль, Испания, Черногория, Босния и Герцеговина, Хорватия, Франция, Румыния.

По 15 странам нет данных о заболеваемости COVID-19.

В «зелёном» списке среди других стран — Польша, Албания, ОАЭ, Чехия, Греция, Великобритания, Италия, Беларусь.

Всего по состоянию на 5 сентября в мире насчитывается 26 795 847 больных коронавирусом (+323 835 за сутки), умерли 878 963 (+5 734), выздоровели 18 907 692 пациентов (+242 827).

Таковы последние данные портала Worldometers на этот час.

США, Бразилия и Индия являются лидерами по количеству заболевших коронавирусом и умерших от него. Украина на 25-м месте.

Как сообщала Одесса News, США не будут участвовать в усилиях международной коалиции по поиску и распространению вакцины от коронавируса, поскольку в этом участвует Всемирная организация здравоохранения.