Около 300 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Одесской области за сутки

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 287 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе (86) и Черноморске (51).
Общее количество заболевших — 79 743 (47 572 женщины и 32 171 мужчина).
В числе заболевших за сутки 14 детей, 4 медицинских работника.
Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 877 детей и 2 589 медработников.
Летальность составляет по региону 1 278 (+8 за сутки) человек: Одесса — 641 (+3), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 48, Измаил — 63, Подольск — 8 (+1), Теплодар — 2, Черноморск — 43 (+2), Южный — 19, районы — Ананьевский — 7, Арцизский — 30 (+1), Балтский — 5, Березовский — 18, Б.Днестровский — 31, Беляевский — 46, Болградский — 37, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 31, Килийский — 20, Кодымский — 15, Лиманский — 36, Любашевский — 5, Николаевский — 7, Овидиопольский — 23, Окнянский — 6, Подольский — 31, Ренийский — 7, Раздельнянский — 20, Савранский — 6 (+1), Саратский — 23, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 10, Ширяевский — 8.
Выздоровели на сегодняшнее утро 67 084 пациента.
Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 22 января:
- Одесса — 35 613 (дети — 1 580, медработники — 916)
- Балта — 729 (дети — 13, медработники — 61)
- г.Белгород-Днестровский — 1 241 (дети — 39, медработники — 68)
- Измаил — 4 597 (дети — 147, медработники — 140)
- Подольск — 580 (дети — 34, медработники — 41)
- Теплодар — 350 (дети — 16, медработники — 13)
- Черноморск — 3 906 (дети — 305, медработники — 48)
- Южный — 1 853 (дети — 91, медработники — 25)
- Ананьевский район — 365 (дети — 21, медработники — 19)
- Арцизский — 1 354 (дети — 52, медработники — 55)
- Балтский — 426 (дети — 8, медработники — 13)
- Березовский — 1 354 (дети — 103, медработники — 65)
- Б.-Днестровский — 640 (дети — 26, медработники — 30)
- Беляевский — 3 101 (дети — 197, медработники — 201)
- Болградский — 2 513 (дети — 139, медработники — 101)
- В.Михайловский — 497 (дети — 34, медработники — 24)
- Захаровский — 384 (дети — 16, медработники — 14)
- Ивановский — 809 (дети — 46, медработники — 52)
- Измаильский — 1 712 (дети — 119, медработники — 50)
- Килийский — 1 336 (дети — 58, медработники — 69)
- Кодымский — 469 (дети — 21, медработники — 16)
- Лиманский — 3 369 (дети — 194, медработники — 128)
- Любашевский — 655 (дети — 29, медработники — 6)
- Николаевский — 460 (дети — 42, медработники — 20)
- Овидиопольский — 3 280 (дети — 192, медработники — 77)
- Окнянский — 553 (дети — 14, медработники — 11)
- Подольский — 1 863 (дети — 110, медработники — 94)
- Раздельнянский — 1 163 (дети — 39, медработники — 60)
- Ренийский — 846 (дети — 38, медработники — 60)
- Савранский — 582 (дети — 16, медработники — 8)
- Саратский — 889 (дети — 49, медработники — 16)
- Тарутинский — 840 (дети — 48, медработники — 22)
- Татарбунарский — 984 (дети — 41, медработники — 48)
- Ширяевский – 430 (дети — 2, медработники – 16).
Количество ИФА-тестов – 139 241 (400 за сутки). О проведённых ПЦР-тестированиях не сообщается.
Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 223 случая заболевания коронавирусной инфекцией и 8 умерших.