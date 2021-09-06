В больнице №10 мэр Одессы открыл новое приёмно-диагностическое отделение

6 сентября Одесский городской голова Геннадий Труханов открыл новое приёмно-диагностическое отделение в городской клинической больнице №10.

Как сообщает официальный сайт города, приёмно-диагностическое отделение неотложной помощи ГКБ №10 организовано в соответствии с международными требованиями к экстренной стационарной медпомощи.



Отмечается, что в больнице разработаны оптимальные клинические маршруты ургентных пациентов и внедрена система разделения потоков пациентов по трём линиям: «красный коридор» — ургентные пациенты, «жёлтый коридор» — неотложные пациенты, «зелёный коридор» — пациенты, получающие плановую (амбулаторную) медицинскую помощь.

Считается, что такая система позволяет упорядочить и ускорить получение медицинской помощи как ургентными пациентами, так и поступающими в плановом порядке больными.

«При планировании ремонта приёмного отделения мы учли все пожелания медиков, чтобы сделать маршрут пациента наиболее удобным и обеспечить максимально быструю диагностику и лечение. Сегодня в Одессе медицинские учреждения ремонтируются на качественно новом уровне — с созданием комфортных условий для пациентов и персонала. Благодарю медиков Одессы за самоотверженный труд, особенно в период пандемии. Вы спасаете жизнь и здоровье людей, а мы создаём вам для этого достойные условия работы», — отметил Геннадий Труханов.

В рамках проекта Президента Украины «Большое строительство» в ГКБ №10 проведен капитальный ремонт с расширением помещений приёмного отделения. Объём финансирования на капремонт из государственного бюджета составил 16 млн гривен, ещё более 40 млн гривен выделено из городского бюджета Одессы.

Новое отделение оснащено самым современным оборудованием, в том числе закупленным за средства госбюджета компьютерным томографом Hitachi. Также для больницы приобретены мониторы пациента, рентгенологический аппарат, ультразвуковая система, аппараты ИВЛ.

Теперь в отделении пациенты круглосуточно будут получать всестороннюю ургентную помощь с задействованием мультидисциплинарных бригад врачей разного профиля. Здесь оборудованы два операционных зала, диагностический блок с томографической, рентгенологической и УЗИ-диагностикой, изолятор для больных с симптомами инфекционных заболеваний, палаты интенсивной терапии.

В приёмном отделении обустроены круглосуточная рецепция и колл-центр с возможностью электронной записи. На входе в отделение обустроен крытый подъезд для машин экстренной медицинской помощи.

В течение ближайших нескольких месяцев в больнице запланировано открыть травматологический пункт, дневной стационар с химиотерапией, кардиологическое отделение с блоком интенсивной терапии, службу хирургии одного дня, отделение малоинвазивной и эндоскопической хирургии и урологии.

Как сообщала Одесса News, ранее современное приёмно-диагностическое отделение открылось в ГКБ №11.

Фото и видео: «Одесса»

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