В Одессе начались работы по капитальному ремонту Курсантской лестницы

Курсантская лестница протяжённостью около 160 метров соединяет ул.Дюковскую с ул.Балковской в Одессе. Это одна из самых длинных и крутых лестниц общего пользования на Молдаванке, которая требует капитального ремонта.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что за долгие годы эксплуатации лестница пришла в технически неудовлетворительное состояние: старые ступени разрушились, наклонились вниз, стали травмоопасными, основание под ними вымыто осадками, а отсутствие перил сделало невозможным спуск и подъём по лестнице в гололёд.

«Капитальный ремонт Курсантской лестницы начался в рамках реализации проекта общественного бюджета Одессы. В ходе проведения капремонта планируется: разобрать старые аварийные ступеньки, укрепить их основание, частично заменить ступени на новые, устранить скользкую поверхность гранитных плит, укрепить подпорные стены, установить освещение и перила», — говорится в сообщении.

Утверждается, что на сегодняшний день выполнены работы по ремонту парапетов (штукатурка и шпаклёвка); устройству бетонной подготовки и изготовлению горячекатаной арматурной стали для последующего ремонта ступенек; демонтирован металлический переходной мостик через теплотрассу, разобраны монолитные фундаментные опоры под теплотрассой, а также изготовлена горячекатаная арматурная сталь для дальнейшего монтажа железобетонного мостика.

Завершить работы планируется в октябре 2021 года.

Заказчиком работ выступает Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета.

Кстати. В прошедшем году также в рамках общественного бюджета был благоустроен одноименный сквер, ограниченный ул.Дюковской, ул.Балковской и спуском Степана Олейника.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд в Одессе подтвердил законность решения суда первой инстанции, которым были запрещены любые строительные работы по адресу Французский бульвар, 27.

Фото: «Одесса»

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