В канун Дня праведников народов мира, который отмечается в Украине 14 мая, в Одессе завершили работы по благоустройству Прохоровского сквера.

Были обновлены Аллея Праведников мира и посажены 104 остролистных клёна, — говорится в сообщении на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Каждое дерево посвящается украинцам и представителям других национальностей, которые в годы оккупации Одессы рисковали своей жизнью и прятали у себя евреев, спасая их жизнь. И сегодня дети, внуки этих людей могут прийти в эту аллею и вспомнить своих героических родственников», — отметил председатель Ассоциации евреев-бывших узников гетто и концлагерей Роман Шварцман.

Отмечается, что инициатором благоустройства стал одессит Алекс Гутмахер.

«Я благодарен мэру Геннадию Труханову и его заместителю Павлу Вугельману за то, что поддержали эту идею, а коммунальные службы города провели все работы. Это всё ради памяти о наших предках!» – сказал Алекс Гутмахер.

Кстати. До полномасштабного вторжения оккупантов был разработан проект строительства в Прохоровском сквере музея Холокоста, но реализация проекта приостановлена.

Как сообщала Одесса News, 8 мая, в День памяти и примирения, в Одессе почтили память погибших в годы Второй мировой войны.

Фото и видео: «Одесса»

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