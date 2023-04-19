В бою за Украину погиб одессит Игорь Балгамия, светлая ему память

На фронте погиб младший сержант одесской 126-ой отдельной бригады территориальной обороны Игорь Балгамия с позывным «Фаст».

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

«Во время выполнения боевого задания, верный воинской присяге, погиб наш побратим», — говорится в сообщении.

Ему было 26 лет…

Прощание с Игорем Балгамией прошло 19 марта в Одессе.

Как сообщала Одесса News, на фронте погиб уроженец села Кубей Болградского района Одесской области Андрей Заим.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: 126-я отдельная бригада теробороны г.Одесса/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod