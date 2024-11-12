Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время визита в Киев 11 ноября объявил о выделении очередного пакета помощи Украине перед зимой.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил нашу постоянную военную поддержку Украины. По пути в его офис подписал в электронном виде новый пакет военной помощи одеждой, стрелковым оружием и т.д. Новые пакеты поступят уже в следующем году (0,25% от ВВП Эстонии)», – говорится в сообщении.

Точную стоимость пакета министр не назвал.

Зеленский в Facebook поблагодарил за помощь.

«Недавно здание, в котором расположена резиденция посла Эстонии в Украине, было повреждено в результате российского удара Shahed. Это очередное доказательство того, что нам необходимо значительное усиление не только защиты от российского террора, но и давления на Россию ради ограничения её военного производства. И в следующем санкционном пакете Европейского союза важно ударить, в частности, по схемам обхода санкций», – написал Президент Украины.

Он добавил, что также обсудил с Певкуром возможности эстонской стороны финансировать производство дальнобойных дронов в Украине, неотложные оборонные нужды и помощь для комплектования новых бригад.

Одесса News информировала, что Эстония активно поддерживает Украину в её борьбе против страны-агрессора РФ. В мае 2024 года эстонская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонской Республики в Украине Аннели Кольк посетила Одессу.

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