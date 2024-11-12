С вечера 11 ноября ВС ВСУ сбили 46 вражеских беспилотников из 110

С 21.00 11 ноября противник нанёс удар по Харькову зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области РФ, атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Курской области по Черниговщине, управляемыми авиабомбами по Сумской и Харьковской областях, а также 110 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из районов Курска, Приморско-Ахтарска и Брянска.

Об этом сообщает командование ВС ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

«По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие 46-ти БПЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях. 60 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, два российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что с 20.00 10 ноября противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, 74 ударными БпЛА. Сбиты обе ракеты и 39 беспилотников.

Инфографика: Командование ВС ВСУ/Facebook

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