Ночь в Одессе прошла без обстрелов, уничтожен вражеский беспилотник

В целом ночь в Одессе и регионе прошла спокойно, без обстрелов.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Враг снова пытается активизировать воздушную разведку, однако силы ПВО пытаются этому помешать. Как следствие — ночью был уничтожен вражеский БПЛА, подчеркнул Братчук.

«Силы обороны готовы дать отпор врагу в случае провокационных действий рашистов с территории так называемой ПМР», — сказал спикер ООВА. — Поэтому усилена охрана государственной границы со стороны Приднестровья, где происходят российские провокации с целью создания определённого источника напряжённости в Одессе и Одесской области.

Что касается российских кораблей, то, по данным Братчука, Черноморский флот РФ проводит перегруппировку своих сил и средств в Чёрном море и по-прежнему блокирует гражданское судоходство.

Вероятность ракетных ударов по Одессе и региону остаётся высокой, — отметил Братчук.

Как сообщала Одесса News, утром 27 апреля захватчики снова ударили ракетами по мосту через Белгород-Днестровский лиман.

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