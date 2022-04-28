Эксплуатация моста через Белгород-Днестровский лиман прекращена, ведутся восстановительные работы.

АО «Укрзализныця» с 27 апреля ограничило маршрут следования пригородных поездов в направлении Одесса — Белгород-Днестровский: пригородные поезда следуют в направлении Одесса — Каролино-Бугаз — Одесса.

На участке Каролино-Бугаз – Белгород-Днестровский – Каролино-Бугаз пригородные поезда курсировать не будут.

Как сообщала Одесса News, утром 27 апреля захватчики снова ударили ракетами по мосту через Белгород-Днестровский лиман.