В Чёрном море нашли затонувшее судно со снарядами

В прибрежной зоне Чёрного моря рядом с курортом Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области нашли затонувшее во время Великой Отечественной войны судно со снарядами и другими боеприпасами.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области на своей странице в Facebook, подразделение водолазов-сапёров извлекает ржавые боеприпасы с борта судна для их вывоза и уничтожения.

«В акватории Чёрного моря возле курортного посёлка Лебедевка продолжаются работы по извлечению взрывоопасных предметов с затонувшего во время Второй мировой войны морского судна. Пиротехники также обследуют дно морской акватории для обнаружения и извлечения взрывоопасных предметов этого периода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 7-15 июня водолазы-сапёры ГСЧС обследовали 18 тыс. кв. метров морского дна, извлекли 49 артснарядов калибра 75 мм, 5 тыс. 700 детонаторов и 12 тыс. 350 единиц других взрывоопасных предметов.

Специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредства, водолазного снаряжения и специальных технических приборов с целью обеспечения безопасности граждан в местах курортного отдыха.

К проведению специальных работ привлечены 8 специалистов и 2 единицы спецтехники.

Как сообщала Одесса News, 28 мая 2021 года в Одессе на ул. Академика Воробьёва, 5, на территории городской клинической больницы №11, во время ремонтных работ нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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