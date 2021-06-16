Лето побалует одесситов ближе к выходным

К выходным на всех морских курортах Украины будет очень летняя погода с дневной температурой до +29° С, морская вода прогреется на мелководье до +22 градусов. Уже можно без опасений ехать на море, вас встретит и хорошая погода, и тёплая вода.

По прогнозу Sinoptik.ua, в четверг, 17 июня циклон ещё попугает отдыхающих на море грозой и дождями. Полоса ливней и гроз пройдёт как раз у побережья Чёрного и Азовского морей. Но зато уже с пятницы начнётся по-настоящему пляжный сезон.

Солнечная активность с 16 по 20 июня спокойная, 16-17 июня ожидаются слабые геомагнитные возмущения.

До пятницы дневная температура на курортах Чёрного моря будет сдержанной, до +24° С. Такая температура воздуха считается наиболее комфортной. Самые интенсивные дожди с грозами пройдут в четверг. А к выходным ожидается пляжная погода: малооблачно, до +29° С, море тёплое.

В Одессе вероятность мощной грозы с ливнями в четверг, 17 июня, очень велика. Потом природа даст отдохнуть городу от ненастья, к выходным установится малооблачная погода без осадков с дневной температурой воздуха +25…+26° С. Температура моря возле Одессы до +20° С.

А тем одесситам, которые уже успели насладиться морем и их тянет в горы, синоптики обещают, что на курортах Карпат вся неделя будет жаркой и без осадков.

Фото: Одесса News/Александр Александров

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий