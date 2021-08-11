На юге Украины жарко. Вода в море тёплая. Грозы утихли. Небо почти чистое. Август, последний месяц лета, предлагает желающим отдохнуть у моря просто идеальные погодные условия.

По прогнозу Sinoptik.ua, температура воздуха на этой неделе на морских курортах +29…+33°С днём, +19…+22°С ночью.

Осадки не ожидаются.

С ветром посложнее: 11-13 августа может быть усиление северного и северо-западного ветра до 6.7 м/сек. С порывами до 11 м/сек. Ожидается 5-балльный северный ветер по шкале Бофорта. Ветер со скоростью 5-7 м/сек называют по шкале Бофорта умеренным. При таком ветре поднимается пыль, ветер может гнать по улицам мелкий мусор, флюгер крутится без остановок, гнутся тонкие ветви деревьев. Море неспокойное, во многих местах видны барашки на волнах. Но купаться при таком волнении моря безопасно.

Чёрное море прогреется до +23°С возле Одессы.

Словом, в Одессе отличная погода, дожди закончились. Жарко, до +30 °С, скорость северного ветра 11-12 августа достигнет 6.9 м/сек. С 13 августа ветер постепенно будет утихать, в воскресенье — до 3 м/сек.

11 августа отмечается Рождество Николая Чудотворца – одного самых почитаемых в христианстве святых. Праздник пока недостаточно известный.

Приметы августа: частый гром в августе — к тёплой осени; чем быстрее растут на востоке перистые облака, меняя форму, тем вероятнее гроза.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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