Мир должен подготовиться к более экстремальной жаре

Миру следует подготовиться и адаптироваться к более интенсивной и экстремальной жаре.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-релиз Всемирной метеорологической организации.

Ожидается, что ночью минимальная температура будет достигать новых максимумов. Это вызывает беспокойство, поскольку повторяющиеся высокие температуры ночью особенно опасны для здоровья человека, потому что организм не может восстановиться после жарких дней, что приводит к увеличению случаев сердечных приступов и смертей, – говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на уделение основного внимания дневным максимальным температурам, именно ночные температуры представляют наибольший риск для здоровья, особенно для уязвимых групп населения.

Старший советник ВМО по экстремальной жаре Джон Нейрн сказал, что миру следует подготовиться и адаптироваться к более интенсивной и экстремальной жаре, поскольку города, дома, рабочие места не приспособлены для того, чтобы выдерживать длительные высокие температуры.

Кстати. На северо-западе Китая 16 июля температура превысила +52°С – это новый рекорд для страны.

Как сообщала Одесса News, рыболовные организации Аляски в США в октябре 2022 года объявили о резком сокращении популяции снежного краба в Беринговом море из-за потепления вод.

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