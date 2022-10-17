Рыбаки Аляски в США объявили о резком сокращении популяции снежного краба

Рыболовные организации Аляски в США объявили о резком сокращении популяции снежного краба в Беринговом море.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Отмечается, что снежный краб является самым распространённым из всех видов крабов Берингового моря, которые вылавливаются в коммерческих целях.

По словам исследователя из департамента рыболовства и дичи Аляски Бенджамина Дейли, количество особей этого вида сократилось за три года с 8 млрд до 1 млрд.

По данным специалистов, к исчезновению ракообразных приводит не столько их отлов, сколько климатические изменения. Снежные крабы водятся в холодной воде и из-за потепления могут исчезнуть из вод вокруг Аляски.

На сегодняшний день вылов снежных крабов на Аляске прекращён.

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