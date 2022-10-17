Мошенники подделали решение поссовета Затоки и присвоили рекреационные земли

Государству возвращено 0,2 га рекреационных земель на Золотом Берегу в Затоке Одесской области стоимостью 8,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что земли возвращены из-за своевременного вмешательства прокуроров Белгород-Днестровской окружной прокуратуры Каролино-Бугазскому сельскому совету Белгород-Днестровского района.

Установлено, что эти земли рекреационного назначения в первой линии от Чёрного моря граждане, а в дальнейшем предприятие, приобрели в собственность на основании поддельных решений Затокского поселкового совета с нарушением земельного законодательства и во время действия наложенных в рамках уголовного производства и гражданского дела арестов.

«В результате выбытия из собственности территориальной общины земельного участка нарушены имущественные интересы государства, а также интересы в сфере охраны и использования земли как основного национального богатства, на которое право собственности Украинского народа закреплено в Конституции Украины», — говорится в сообщении.

Решением Хозяйственного суда Одесской области удовлетворены исковые требования прокуратуры и возвращён в собственность территориальной общины спорный земельный участок.

Как сообщала Одесса News, за мошенническое завладение землёй под базой отдыха «Гидротехник» в Затоке будут судить инженера-землеустроителя и организатора сделки.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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