Количество виновных в пожаре в одесском отеле возросло

13 сентября Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения старшему администратору городской эконом-гостиницы «Токио стар» Ирине Паровик.

Об этом сообщает ТАЙМЕР.

Отмечается, что Ирина Паровик подозревается в нарушении правил пожарной безопасности (ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины), повлекшем гибель нескольких человек. По словам же самой сотрудницы отеля, никакого отношения к установке противопожарной сигнализации в данном учреждении она не имела, а только следила за чистотой и порядком.

На заседании адвокат Паровик подал ходатайство об отводе судьи, заявив, что тот же судья Иванчук избирал меру пресечения владельцу гостиницы «Токио стар» Вадиму Чёрному, а потому выносимое решение может быть предвзятым. Данное ходатайство суд отклонил.

«Защита также попросила назначить администратору отеля меру пресечения в виде личного обязательства, что, впрочем, суд тоже оставил без удовлетворения и отправил Ирину Паровик в СИЗО без права залога, несмотря на то, что в настоящее время подозреваемая воспитывает двух дочерей в возрасте 5 лет и 1 года и 9 месяцев», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в настоящее время подозреваемыми по делу о трагическом пожаре в «Токио стар» проходят, помимо администратора отеля, упомянутый уже Вадим Чёрный, который находится под арестом, а также совладелец гостиницы Сергей Дурач, выехавший за границу.

Фото: Odessa Online