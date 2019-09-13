Одесский цирк заявил о попытке рейдерского захвата

Одесский цирк призвал граждан помешать рейдерскому захвату своих помещений.

Об этом заявлено на официальной странице цирка в Facebook.

«Как часто происходит при смене власти, т.е. в момент безвластия, у нашего города да, и не только нашего города пытаются отнять здание Одесского цирка… Так цирк лишился своей гостиницы для артистов, став единственным в Украине цирком без собственной гостиницы. А вот теперь пришло время и самого здания старейшего в Европе цирка», — говорится в сообщении.

Именно как попытку «отжать» у цирка помещения авторы обращения трактуют судебное разбирательство, которое инициировала против цирка Государственная экологическая инспекция с подачи активистов–зоозащитников. Госэкоинспекция обратилась в суд с требованием запретить цирку работать до тех пор, пока он не устранит нарушения условий содержания цирковых животных: как утверждают экологи, проверка цирка показала, что зверей содержат в клетках, которые во много (8 и даже 16) раз меньше установленных норм.

В цирке полагают, что условия содержания животных — лишь повод, и на самом деле целью является отобрать у цирка помещения. Авторы обращения напоминают, что ранее цирк уже лишили собственной гостиницы, а теперь добрались и до самого здания.

«Руками зоозащитников, которые не ведают, что их используют вслепую, пытаются остановить хозяйственную деятельность цирка», — говорится в обращении.

«Мы можем, когда отстаиваем интересы города, когда боремся за его культурное наследие (пример А.Ройтбурд). Думаю, что общими усилиями мы не дадим отобрать у наших детей и внуков, всех одесситов наш цирк», — резюмируется в обращении.