В Одессе прошла акция протеста «Верните нам Ройтбурда!»

Полторы тысячи одесситов приняли участие в митинге под лозунгом «Верните нам Ройтбурда», который состоялся 7 сентября возле здания областного совета.

Об этом сообщает Укринформ.

Участники митинга требовали, чтобы депутаты одесского облсовета отменили своё решение о досрочном расторжении контракта с директором Художественного музея Александром Ройтбурдом, инициированное депутатской фракцией «Оппозиционный блок».

«4 сентября Одесский областной совет принял решение о Ройтбурде — это не приговор художественному пространству, не приговор Художественному музею или известному художнику. Это приговор тем, кто проголосовал «за» такое позорное решение. Поэтому призываю поддержать идею — обращение к Президенту и парламенту Украины с требованием досрочного роспуска одесских областного и городского советов. Решения, которые в последнее время здесь принимаются, свидетельствуют, что эти депутаты не должны быть в кабинетах этого здания и представлять интересы общества. Потому что они жадные и привыкли кормиться из бюджета, который мы формируем уплатой налогов. Мы должны спасти свободное творческое пространство Одессы, защитить музейные здания и другие памятники архитектуры», — заявила депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая.

Доугой участник протестной акции, директор турфирмы Александр Бабич акцентировал, что Одессу строили как свободный город, но в течение последних почти ста лет убивали людей умных и образованных, убивали культурную элиту — «тех, что писали книги и картины, кто ходил в очках».

Выступивший на митинге председатель фракции ВО «Батькивщина» в облсовете Олег Радковский отметил, что очень стыдно за решение, которое принял большинством голосов облсовет.

«Сейчас мы с группой депутатов собираем подписи за созыв в ближайшее время внеочередной сессии облсовета, по состоянию на 7 сентября собраны два десятка подписей, которые сегодня обнародуем. Верю, что доберём еще восемь подписей, и при обсуждении вопроса о руководстве Художественного музея на следующей сессии здравый смысл победит — позорное решение будет отменено», — заявил Радковский.

Скульптор Михаил Рева отметил, что «культура — очень нежная и чувствительная субстанция. Создателям культуры легко причинить боль, но очень трудно создать настоящие культурные ценности, которые важны для нашей души», и сегодняшний митинг демонстрирует готовность защищать культурные ценности и талантливых деятелей культуры.

На митинге также выступили народный депутат Юлия Клименко (партия «Голос»), заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Виталий Свичинский, мэр Львова Андрей Садовый, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, известный пианист Алексей Ботвинов и другие деятели культуры.

Сам художник Ройтбурд выразил благодарность присутствующим за поддержку и за участие «в культурном Майдане».

«Решение облсовета относительно Художественного музея по сути обнажило существующие в обществе проблемы, которые нам предстоит решать. Я благодарен за поддержку, считаю, что дело тут в защите достоинства. Как Майдан был Революцией достоинства, так и здесь собрались люди, которые почувствовали: то, что происходит, является унизительным для достоинства свободного человека. Мы есть и будем свободными», — сказал Ройтбурд, обратившись к присутствующим на украинском языке.

Участница митинга Анна Филимонова сообщила, что в ходе акции «одесситы уже подписали тысячу обращений к руководству облсовета об отмене решения об увольнении директора Художественного музея, сейчас изготавливаются еще полтысячи бланков для подписания и подачи их в канцелярии облсовета». Также можно будет скачать бланки на странице оргкомитета акции «Верните нам Ройтбурда» в Facebook.

Как сообщала Одесса News, 4 сентября 2019 года сессия Одесского облсовета приняла решение уволить Ройтбурда с должности директора музея, а руководству облгосадминистрации предложено провести конкурс на замещение вакантной должности.

Фото: Укринформ, Facebook