Суд может признать незаконным решение об увольнении Ройтбурда

Министерство культуры, молодёжи и спорта, проанализировав ситуацию с расторжением контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом на основании решения Одесского облсовета, пришло к выводу, что решение о его увольнении было принято без надлежащих оснований.

Об этом информирует в среду пресс-служба министерства.

«Министерство культуры, молодёжи и спорта Украины проанализировало ситуацию вокруг расторжения контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом на основании решения Одесского областного совета. Очевидно, решение об увольнении известного художника с занимаемой им должности было принято без надлежащих оснований, а потому суд может признать его незаконным. Считаем, что это может стать основой для успешного обжалования Ройтбурдом решения Одесского облсовета в судебном порядке», — говорится в сообщении.

В министерстве также заявили, что тщательно следят за ходом этого судебного дела.

Подробнее с юридическим заключением МКМС по освобождению Ройтбурда можно ознакомиться здесь.

Как сообщала Одесса News, ранее министр культуры, молодёжи и спорта Владимир Бородянский поручил юристам министерства проанализировать решение Одесского облсовета об увольнении Ройтбурда и выяснить, каковы были юридические основания для отстранения известного художника от занимаемой им должности.

4 сентября Одесский облсовет решил расторгнуть досрочно контракт с Ройтбурдом. За его увольнение проголосовал 51 депутат.

Художник обжалует решение облсовета в Приморском районном суде Одессы.

7 сентября 1,5 тысячи одесситов приняли участие в митинге «Верните нам Ройтбурда» возле здания облсовета. В тот же день на сайте Президента Украины появилась петиция с требованием возобновить Ройтбурда на должности директора Одесского художественного музея. Также авторы петиции просят Главу государства подчинить музей городу или профильному министерству. По их мнению, «абсурдно, что областные депутаты, которые не имеют необходимого образования и отношения к городу, решают, как будут развиваться городские музеи».