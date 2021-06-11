Якименко ушла с должности главы одесского Департамента охраны здоровья

Елена Якименко покинула пост директора департамента здравоохранения Одесского горсовета по собственному желанию.

Об этом говорится в распоряжении мэра Геннадий Труханова, обнародованного на официальном сайте города.

Исполняющим обязанности руководителя горздрава временно назначен Левон Рубенович Никогосян, который занимал должность заместителя директора департамента – начальника отдела конкурсных процедур и мониторинга целевых программ этого департамента.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года Президент Украины своими распоряжениями уволил Геннадия Бамбуру с должности председателя Любашевской районной государственной администрации Одесской области и назначил его руководить Болградской РГА.

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