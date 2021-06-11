«Одесские электросети» сообщили, кому отключат свет в субботу, 12 июня

12 июня в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

4-й Стахановский переулок, 1, 2, 2А, 3, 4, с 08:30 по 19:00

4-й Стахановский переулок, 1, 2, 2А, 3, 4, с 09:00 по 19:00

Академика Заболотного улица, 54, 57, 58, 59, 56/2, 56/3, 56/4, 63, 57/2, 54/2, 56/1, 59/1, 59/2, 54/1, 63/1, 71/2, 66/1, 66/2, 71/1, 67/1, 67/2, 66, 67, 79, 541, 542, с 00:00 по 02:00

Балковская улица, 143А, с 09:00 по 19:00

Большая Арнаутская улица, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 31, 37, с 09:00 по 19:00

Владимира Высоцкого улица, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 5/1, 22/1, 25, 23а, 16а, с 00:00 по 02:00

Генерала Бочарова улица, 57А, 57В, 61А, 65, 69, 71, 71/1, с 00:00 по 02:00

Добровольского проспект, 112, 114, 122/1, 126, 126/1, 128А, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, с 00:00 по 02:00

Канатная улица, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, с 09:00 по 19:00

Малая Арнаутская улица, 30, с 09:00 по 19:00

Маловского улица, 6, с 08:30 по 19:00

Марсельская улица, 32/1, 36, 38, 40, 42, 48, 52, 461, 4814, 32/2, 46/3, 46/2, с 00:00 по 02:00

Мечникова улица, 22, 24, 26, 28, 30, с 09:00 по 19:00

Ольгиевская улица, 37, с 09:00 по 19:00

переулок Александра Стурдзы, 1, с 08:30 по 19:00

переулок Аполлона Скальковского, 7/9, 8, 9, с 08:30 по 19:00

Сахарова улица, 20, 28, 36, 40, 42, 44, с 00:00 по 02:00

Семёна Палия улица, 21, 93, 103, 105, 107, 109, 111, 125, 127, 109/1, 109/2, 125/1, 125/2, 125/3, 129, 109/3, с 00:00 по 02:00.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod