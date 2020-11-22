Кому в Одессе 23 ноября отключат свет

23 ноября в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|1 -й Юбилейный пер.: 6
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|1-й пер. Китобойный: 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14/16, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 26-А, 26-В, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 38а, 42, 361
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|1-й пер. Китобойный: 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14/16, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 26-А, 26-В, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 38а, 42, 361
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|1-й Обильный: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/2, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|1-й Обильний: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/2, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|1-й Юннатов: 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 10а, 12, 12/1, 12б, 12б2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|1-й Юннатов: 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 10а, 12, 12/1, 12б, 12б2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|1-й пер.Александра Невского: 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|1-й Александра Невского: 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|1-й Шишкина: 1, 2, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|1-ий Шишкина: 1, 2, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|1-й Академический: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 10, 10а, 21б, 1012
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|1-й Академический: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 10, 10а, 21б, 1012
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|1-й Известковый: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 11, 11а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|1-й Наличный: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|1-й Разумовский пер.: 2, 3, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|1-й Равенства: 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 86, 98, 106, 197
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|1-й Равенства: 90
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|1-й Равенства: 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 86, 98, 106, 197
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|2-й пер. Шишкина: 1, 2А, 2Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 8, 9, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 11-А, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|2-й Шишкина: 1, 2А, 2Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 8, 9, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 11-А, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|2-й Академический: 2, 4/а, 5, 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|2-й Академический: 2, 4/а, 5, 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|2-й Дачный пер.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9а
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|2-й Костанди: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|2-й Костанди: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|2-й Наличный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 10а, 11, 12, 12а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|2-й Равенства: 1, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|2-й Равенства: 1, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|2-й Украинский: 3, 4, 5, 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|2-й Украинский: 3, 4, 5, 6
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|2-й Украинский: 3, 4, 5, 6
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|2-й пер. Китобойный: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12А, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 20, 20А, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|2-й Китобойный: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12А, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 20, 20А, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|2-й Александра Невского: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|2-й Александра Невского: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|2-й Юннатов: 1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|2-й Юннатов: 1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|3-й Железнодорожный: 2_1
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|3-й Костанди: 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 8/3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|3-й Костанди: 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 8/3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|3-й Наличный: 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|3-й Украинский: 1а, 1б, 1в, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|3-й Украинский: 1а, 1б, 1в, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|3-й Украинский: 1а, 1б, 1в, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|3-й пер. Александра Невского: 2, 3, 3а, 5, 7, 7А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|3-й пер. Александра Невского: 2, 3, 3а, 5, 7, 7А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|3-й Шишкина: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 10А, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|3-й Шишкина: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 10А, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|4-й Александра Невского: 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 7, 7а, 7-г
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|4-й Александра Невского: 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 7, 7а, 7-г
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|4-й Наличный: 2, 3, 4, 6А, 7А, 7Б
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|4-й Майский пер.: 2, 4, 6, 6-/2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22А, 24, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|5-й Наличный: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|5-й Соляный: 7
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|5-й Майский пер.: 1, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 13, 15А, 17, 17А, 19, 35А, 37, 37А, 39
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|54-а Линия на жилмассиве: 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|6-й Наличный: 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 7Б, 9, 9а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|І.Мазепы(Островского): 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37в, 38, 39, 40, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Абрикосовая: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 45, 47А, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 73, 75, 77, 79 уч.120, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 105а
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Абрикосовый пер.: 1, 3, 3А, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Ак. Воробьёва: 28, 28А, 30, 32, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
23 ноя.
|20:00
23 ноя.
|Ак. Воробьёва: 28, 28А, 30, 32, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
23 ноя.
|20:00
23 ноя.
|Ак. Воробьёва: 28, 28А, 30, 32, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|12:00
23 ноя.
|Академика Заболотного: 54, 54_1, 54_2, 56_3, 56_4, 541, 542
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Академическая: 1/16, 5, 14/3, 24, 24А, 29, 30А, 34В, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48В, 52А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Академическая: 1/16, 5, 14/3, 24, 24А, 29, 30А, 34В, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48В, 52А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Архитектурная: 10, 12, 14, 14а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Архитектурная: 10, 12, 14, 14а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Ахматовой: 15, 17/19, 19, 19/2, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28/2, 30, 32, 32а, 32Б/1
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Ахматовой: 1, 1А, 2, 3, 4, 4а, 4а/2, 4б, 4б1, 4в, 5, 5а, 6, 6а, 6В, 7, 8, 8а, 9, 10, 10/1, 10/3, 12, 12б, 13, 14, 16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Ахматовой: 6, 15, 17/19, 19, 19/2, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28/2, 30, 32, 32а, 32Б/1, 34, 34а, 34Б, 36, 38, 40
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Ахматовой: 6, 15, 17/19, 19, 19/2, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28/2, 30, 32, 32а, 32Б/1, 34, 34а, 34Б, 36, 38, 40
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Бадаева пер: 1а, 1б, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Бадаева: 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33а, 33Б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 59а, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 68, 70, 72, 90а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Баштанная: 2а, 2, 4, 4А, 5, 5/5, 6, 6/3, 6/4, 6/6, 8/10, 8/10-34, 8-10/33, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 16, 27, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 420
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Баштанная: 2а, 2, 4, 4А, 5, 5/5, 6, 6/3, 6/4, 6/6, 8/10, 8/10-34, 8-10/33, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 16, 27, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 420
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Бернардацци (Красных Зорь): 3, 3/6, 4/6В, 5/7, 8/10, 8д.2
Вид отключения: плановое. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Бехтерева: 22
Вид отключения: плановое. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Высоцкого: 6, 10, 16а, 18, 20, 21, 22, 22_1
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|21:00
23 ноя.
|Высоцкого: 1, 3, 5, 5_1, 7, 9
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Вазова Ивана (Флотская): 6-Б, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Вазова Ивана (Флотская): 6-Б, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Известковая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13_15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 41, 43, 45, 47, 48
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Известковый посёлок: 4, 6, 7, 11, 12, 38, 40, 42, 44
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Вертелецкого: 7-Б, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Вертелецкого: 7-Б, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Ветрогонова: 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 21, 24, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 31, 33, 33а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Винниченко Владимира: 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49, 49а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Гаршина: 8, 11, 11/18, 11б, 11в, 11г, 11з, 16/18, 16а, 17, 17,20, 17/10, 17/18, 17/19, 17/20, 17А, 20, 20/17, 20/7, 20а/22, 20Д, 20ж, 22, 22а, 22б, 24, 26, 30, 2022
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Гаршина пер.: 3, 3А-1, 3Г, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16а, 20, 22а
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Гарина: 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Генерала Бочарова: 57А, 57В, 61А, 65, 69, 71, 71_1
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|21:00
23 ноя.
|Гордиенко: 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 48_1, 49, 49в, 50, 50а, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 64а, 64б, 66, 68, 70
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Дальновосточная: 5, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19б
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Дачная: 3а, 3а2, 3в, 5, 5/17, 9, 9/1, 9б, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 22а, 23, 24, 26, 30, 30/10, 30/12, 30/14, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30а, 30-Б, 307
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Декабристов: 1, 2, 3, 4, 5а, 5б, 5, 6, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 18А, 18б, 19, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 24б, 25, 26а_б, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37б, 38, 39а, 39б, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44а, 44б, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 48, 49, 50
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Дмитрия Донского: 1, 1а, 1-А, 1-а/1, 1б, 2, 2/1, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/1А, 2/2, 2/20, 2/21, 2/3, 2/33, 2/35, 2/42, 2/53, 2/55, 2/6, 2/7, 2/8, 2/947, 2а, 2а.5, 2А/17, 2а/22, 2а/26, 2А/28, 2а/31, 2а/32, 2А/35, 2а/7, 2а1, 2А10, 2а12, 2А15, 2А18, 2а23, 2а25, 2а27, 2а29, 2а30, 2а34, 2а36, 2а37, 2а38, 2а40, 2А41, 2а43, 2а45, 2а5, 2а6, 2А8, 2А9, 2б, 3а, 3А1, 3б, 4, 5В, 6, 8, 9, 9/7, 9А, 9В, 9Д, 9Е, 9Ж, 10, 11, 11/2, 11/21, 11/6, 11/Д, 11А, 11Б, 11В-1, 11Г, 12, 13, 15, 15/1, 15а/15б, 16, 16/18, 17, 17/17, 17а, 19, 20, 21, 21/3, 22, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 39, 39/1, 41, 41а, 43, 45, 45а, 94, 95, 111, 112, 113, 1618, 2552, 2848, 27492
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Дмитрия Донского: 1, 1а, 1-А, 1-а/1, 1б, 2, 2/1, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/1А, 2/2, 2/20, 2/21, 2/3, 2/33, 2/35, 2/42, 2/53, 2/55, 2/6, 2/7, 2/8, 2/947, 2а, 2а.5, 2А/17, 2а/22, 2а/26, 2А/28, 2а/31, 2а/32, 2А/35, 2а/7, 2а1, 2А10, 2а12, 2А15, 2А18, 2а23, 2а25, 2а27, 2а29, 2а30, 2а34, 2а36, 2а37, 2а38, 2а40, 2А41, 2а43, 2а45, 2а5, 2а6, 2А8, 2А9, 2б, 3а, 3А1, 3б, 4, 5В, 6, 8, 9, 9/7, 9А, 9В, 9Д, 9Е, 9Ж, 10, 11, 11/2, 11/21, 11/6, 11/Д, 11А, 11Б, 11В-1, 11Г, 12, 13, 15, 15/1, 15а/15б, 16, 16/18, 17, 17/17, 17а, 19, 20, 21, 21/3, 22, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 39, 39/1, 41, 41а, 43, 45, 45а, 94, 95, 111, 112, 113, 1618, 2552, 2848, 27492
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Добровольского проспект: 112, 114, 122_1, 126, 126_1, 128А, 130_2, 130_3, 130_4, 130_5
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|21:00
23 ноя.
|Достоевского: 1, 2, 2-В, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9А, 9в2, 10, 11, 11а, 11-Б, 12, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 21, 25
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Достоевского: 1, 2, 2-В, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9А, 9в2, 10, 11, 11а, 11-Б, 12, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 21, 25
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Дубовый гай: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14/а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 49/2, 51, 53, 55, 57
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Зоопарковая: 1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Кавунная: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 11б, 12, 12а, 14, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Кавунная: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 11б, 12, 12а, 14, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Китобойная: 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6/2, 7/1, 7/а, 8, 8а, 8б, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 15/1а, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 19/2, 19/3, 20, 20А, 20Б, 20-В, 20-Д, 21, 21/1, 21/3, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 32, 32/1, 33/1-А, 33а, 34, 34а, 34Б, 35, 36, 36 а, 36в, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 47А, 48, 70, 74, 92, 413, 472
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Китобойная: 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6/2, 7/1, 7/а, 8, 8а, 8б, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 15/1а, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 19/2, 19/3, 20, 20А, 20Б, 20-В, 20-Д, 21, 21/1, 21/3, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 32, 32/1, 33/1-А, 33а, 34, 34а, 34Б, 35, 36, 36 а, 36в, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 47А, 48, 70, 74, 92, 413, 472
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Колонтаевская улица: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Кордонный пер.-киев: 5/3, 13, 13/1
Вид отключения: плановое. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Кордонный пер.-малин: 10а
Вид отключения: плановое. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Костанди: 14/21, 21, 24, 25, 26, 27А, 28, 28А, 29, 31, 32, 32А, 32Б, 34, 34/Б-1, 34А, 34б, 34В, 36, 38, 38Б, 38В, 39, 40, 40А, 40Б, 40в, 41, 42, 43, 44, 45/2, 45А, 47, 48, 48/2, 48а, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56А*, 57, 58, 60, 61, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 75Б, 75в, 77, 77А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Костанди: 21, 25, 26, 27А, 28, 28А, 29, 31, 32, 32А, 32Б, 34, 34А, 34б, 34В, 36, 38, 38Б, 38В, 39, 40, 40А, 40Б, 40в, 41, 42, 43, 44
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Костанди: 14/21, 21, 24, 25, 26, 27А, 28, 28А, 29, 31, 32, 32А, 32Б, 34, 34/Б-1, 34А, 34б, 34В, 36, 38, 38Б, 38В, 39, 40, 40А, 40Б, 40в, 41, 42, 43, 44, 45/2, 45А, 47, 48, 48/2, 48а, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56А*, 57, 58, 60, 61, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 75Б, 75в, 77, 77А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Коцюбинского: 1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6Б, 6в, 7, 8, 8Б, 9А, 9б, 10, 10б, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Краснослободская: 7, 7А, 7Б, 11, 13, 15, 17, 17_4, 18_1, 28, 37, 41, 43, 45, 53_Б, 53А, 58, 59, 60, 62, 64, 68а, 78
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Краснослободская: 80/1, 84, 86
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|12:00
23 ноя.
|Краснослободская: 80/1, 84, 86
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
23 ноя.
|20:00
23 ноя.
|Крылова: 6А, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12а, 13, 13,а, 14, 14а, 14б, 17, 18, 18/2, 18_1, 18_4, 19, 19_2, 21, 21_2
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Крымская: 1, 3, 31
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Крымская: 1, 3, 31
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Крымский пер.: 1А, 1б, 2, 3, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5Б, 5-б, 6а, 6-А, 7, 8, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Крымский пер.: 1А, 1б, 2, 3, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5Б, 5-б, 6а, 6-А, 7, 8, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Хрустальная: 1
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Куприна: 7/9, 7а, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13-А, 13-Б, 13В, 14, 14/2, 14/4, 14а, 14уч, 15, 16а, 16Б, 17, 18, 18а, 19, 19а, 19-А/1, 20, 20А, 21, 21/23, 21а, 23, 25, 26, 27, 27б, 28, 28а, 28-Б, 28-В, 29а, 30, 30-В, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34а/1, 34в, 35, 35а, 36а, 37, 37а, 37б, 37В, 37е, 38, 39, 39/1, 39/5, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 48б, 48в, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Куприна: 7/9, 7а, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13-А, 13-Б, 13В, 14, 14/2, 14/4, 14а, 14уч, 15, 16а, 16Б, 17, 18, 18а, 19, 19а, 19-А/1, 20, 20А, 21, 21/23, 21а, 23, 25, 26, 27, 27б, 28, 28а, 28-Б, 28-В, 29а, 30, 30-В, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34а/1, 34в, 35, 35а, 36а, 37, 37а, 37б, 37В, 37е, 38, 39, 39/1, 39/5, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 48б, 48в, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 54б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Куприна 7/9,уч1а,2а,5а: 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Куприна 7/9,уч1а,2а,5а: 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Лавочная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25, 25а, 25б, 26, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Латвийский спуск: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8г, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20б, 21, 21б, 22, 23, 25, 27
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Левкоевая: 7, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Левкоевая: 7, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Левитана: 19/3, 19/4, 19/5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Левитана: 19/3, 19/4, 19/5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Лиманная: 39, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87_А, 88, 89, 90, 91, 91А, 92, 93, 93_А, 93а, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125а, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135А, 136, 137, 138, 139, 139а, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 162А, 164
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Лиманный пер.: 3, 3А, 5, 5А, 11А, 15
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Львовская: 50, 52, 54, 54/2, 56, 58
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Льврвская: 50, 52, 54, 54/2, 56, 58
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Львовская: 7а, 11, 13, 15, 17, 17а, 24а, 26, 28, 28а, 30А, 32, 32/4, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 44-А, 46, 48б, 48-Б, 48Г, 48-Д, 48-ж, 48-Л, 48-М, 48-Н, 48П, 48-Р, 48-С, 50а
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Львовский пер.: 1, 3, 3/1, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10Б, 10В, 15, 16, 76
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Львовский пер.: 1, 3, 3/1, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 10Б, 10В, 15, 16, 76
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Львовский пер.: 2, 2/1
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Любашевский пер.: 1, 1А, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 19_1
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Лядова: 1а, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Лядова: 1а, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Летний: 5/13, 5/13-А
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Летний пер.: 5
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Макаренко: 1, 1/1, 1А, 1А/2, 3А, 3, 3/1, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 18/1, 18/18, 18/3, 18/7, 18а, 19, 20, 21-21а, 21А, 22, 22/15, 22А, 22Б, 23, 25, 27/1, 27А, 29, 29А, 31, 31/1, 31А, 31В, 33
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Матюшенко: 25, 26, 27, 27а, 28А, 28Б, 29, 29Б, 30, 30б, 31, 31А, 32а, 32б, 33, 34А, 34Б, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 39, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43, 44, 44_46, 45, 46, 46А, 48а, 48б, 49, 49б, 50а, 50б, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Мациевского: 1, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 10а, 13, 13а, 14, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Мациевский: 25А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Менжинского (Стельмаха): 2, 3, 4, 4А, 5, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Молокова: 1, 2, 4, 6, 6Б, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Молокова: 1, 2, 4, 6, 6Б, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Немировича — Данченко: 10, 11, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Немировича — Данченко: 10, 11, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Нерубайская: 33
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|12:00
23 ноя.
|Нерубайская: 33
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
23 ноя.
|20:00
23 ноя.
|Новоукраинский: 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Новоукраинский: 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Новоукраинский: 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Никитина: 10, 12А, 12б, 12Б/1, 15, 17, 18, 19, 20, 21а, 21б, 22, 22а, 22Б, 23, 23а, 24, 25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 32б, 33, 33а, 34, 34а, 34в, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41б, 42, 43А, 43б, 44, 45, 46, 46а, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 52_1, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Обильная: 1, 1/, 1/3, 1/5, 1-3, 1а, 2, 3Б, 3, 3/1, 4, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 9а, 9б, 9г, 10, 11, 11/5, 11а, 11в, 11г, 12, 12а, 13, 13а, 13Б, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 30б, 35, 35а, 35Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Обильная: 1, 1/, 1/3, 1/5, 1-3, 1а, 2, 3Б, 3, 3/1, 4, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 9а, 9б, 9г, 10, 11, 11/5, 11а, 11в, 11г, 12, 12а, 13, 13а, 13Б, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 30б, 35, 35а, 35Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Окружная: 17Б, 17в, 17Г, 17, 17/18, 17/6, 19, 19в, 21, 23, 25, 26, 26/2, 27, 28, 29, 29/1, 29/4, 29/5, 29/6, 29/8, 30, 32, 32/12, 32а, 33, 33А, 33-а, 33Б, 33з/д, 34/1, 34/4, 34/6, 36, 36а, 38, 38/1, 38/2, 38/2а, 38/3, 38А, 40, 40а, 40Б, 40-В/2, 40Д, 42, 42а, 42б, 178а, 321
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Окружная: 17Б, 17в, 17Г, 17, 17/18, 17/6, 19, 19в, 21, 23, 25, 26, 26/2, 27, 28, 29, 29/1, 29/4, 29/5, 29/6, 29/8, 30, 32, 32/12, 32а, 33, 33А, 33-а, 33Б, 33з/д, 34/1, 34/4, 34/6, 36, 36а, 38, 38/1, 38/2, 38/2а, 38/3, 38А, 40, 40а, 40Б, 40-В/2, 40Д, 42, 42а, 42б, 178а, 321
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Александра Невского: 1а, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 20-Б, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/5-А, 21/6, 21/7, 21/8, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 28а, 28б, 29, 29/1, 30, 31, 31а, 31а2, 32, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 34Б, 38, 39а, 40
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Александра Невского: 1а, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 20-Б, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/5-А, 21/6, 21/7, 21/8, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 28а, 28б, 29, 29/1, 30, 31, 31а, 31а2, 32, 32а, 33, 33а, 34, 34а, 34Б, 38, 39а, 40
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Паустовского: 31, 31_1, 31_2, 31гар
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|19:00
23 ноя.
|Пассионарии: 1, 2, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Педагогическая: 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Педагогическая: 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Писарева: 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 40а, 40б, 40В
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Планетная: 1, 3, 4, 6, 6а, 8а, 8Б, 9, 9а, 10, 10а, 10В, 10г, 11, 12, 12а, 12-Б, 12-В, 16, 17, 17А, 17-В, 18, 19, 19А, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/30, 29, 30, 31, 31а, 38, 38А, 38Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Планетная: 1, 3, 4, 6, 6а, 8а, 8Б, 9, 9а, 10, 10а, 10В, 10г, 11, 12, 12а, 12-Б, 12-В, 16, 17, 17А, 17-В, 18, 19, 19А, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/30, 29, 30, 31, 31а, 38, 38А, 38Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Подъёмный пер.: 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9а, 10, 10А, 11, 12/А, 13, 14, 16, 16/А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Ровный: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 11, 11А, 11Б
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Равенства: 1, 1А, 2, 2А, 3, 3а, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 46А, 48, 84
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Равенства: 88, 91, 92, 98, 100, 102, 104, 195, 196
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Равенства: 1, 1А, 2, 2А, 3, 3а, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 46А, 48, 84
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|С. Хорошенко: 21, 23, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30А, 30Б, 31, 32, 32а, 32б, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40, 40б, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 47б, 48а, 48б, 49, 50, 51, 53
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|С. Щедрина: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21/26, 21а, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 27б, 29, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 44
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Сахарова: 28, 42
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|21:00
23 ноя.
|Сахарова: 36
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Севастопольский пер.: 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 18
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Семёна Палия: 21, 103, 105, 107, 109, 109_1, 109_2, 109_3, 111
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Семёна Палия: 125, 125_1, 125_2, 125_3, 127, 129
Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|21:00
23 ноя.
|Средняя улица: 20, 21, 23, 24/3, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Слободская: 1, 2а, 2б, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 23, 23а, 23б, 24, 28, 28а, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Собинова: 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Собинова: 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Сумская: 3
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Сумская: 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69/1, 69/2, 69а, 69б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Сумская: 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69/1, 69/2, 69а, 69б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Тепличная: 10, 13, 13а, 15, 18, 20, 20а, 22, 22а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Тимирязева: 72, 72/А, 72Б, 84в
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Тимирязева: 34
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Тимирязева: 72, 72/А, 72Б, 84в
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Тихая: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27_1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 38_1, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 52
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Тульская: 1, 2, 3, 3а, 3А/1, 3а3, 3б, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/3, 19, 20, 21, 21/3, 21А, 22, 23-Б, 23, 24, 25, 26, 26-А, 27, 27/4, 27а, 28, 29, 29/2, 30А, 31, 31/1, 32, 33, 33/3, 35, 36, 36-Б, 36В, 37, 37/1, 37/Б, 37Б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 71, 141, 162, 204, 211, 222, 223, 233, 234, 241, 242, 243, 262, 263, 264, 281, 282, 294, 311, 313, 332
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Тульская: 1, 2, 3, 3а, 3А/1, 3а3, 3б, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/3, 19, 20, 21, 21/3, 21А, 22, 23-Б, 23, 24, 25, 26, 26-А, 27, 27/4, 27а, 28, 29, 29/2, 30А, 31, 31/1, 32, 33, 33/3, 35, 36, 36-Б, 36В, 37, 37/1, 37/Б, 37Б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 71, 141, 162, 204, 211, 222, 223, 233, 234, 241, 242, 243, 262, 263, 264, 281, 282, 294, 311, 313, 332
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Усатова: 28, 29, 39
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|17:00
23 ноя.
|20:00
23 ноя.
|Усатова: 28, 29, 39
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|12:00
23 ноя.
|Училищная: 22, 26
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Училищная: 24, 25, 27
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Училищна: 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Флотский: 2а, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Флотский: 2а, 3, 3а, 4а, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Флотская: 4, 4А, 6/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Флотская: 4, 4А, 6/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Фонтанская дорога -прим: 17, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Фонтанская дорога-киев: 58, 129
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Фонтанская дорога-киев: 58, 129
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Фонтанская дорога-киев: 106/19, 106/37, 106/40
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Харьковская: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12.12-А, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16/1, 16а, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Харьковская: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12.12-А, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16/1, 16а, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Черниговская: 1, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 3-А, 3Б, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7Б, 8, 8,8-А, 8а, 9, 9А, 9а1, 9б, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 14а, 16А, 17, 17/, 17/1, 17/9, 18, 18а, 20, 23а, 23Б, 23Г, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Черниговская: 1, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 3-А, 3Б, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7Б, 8, 8,8-А, 8а, 9, 9А, 9а1, 9б, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13А, 13Б, 14, 14а, 16А, 17, 17/, 17/1, 17/9, 18, 18а, 20, 23а, 23Б, 23Г, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Черниговский пер.: 1А, 2Б, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 5-А/1, 6а, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Черниговский пер.: 1А, 2Б, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 5-А/1, 6а, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Шампанский пер.: 2/1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Шишкина: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5а1, 5б, 5в, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15/1, 15/17, 15/17уч5, 15-174, 15-176, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19/2, 19/83, 19А, 20, 21, 21а, 21а1, 21б, 21в, 21в2, 22, 24, 24А, 26, 28, 28а, 28б, 30а, 32а, 34, 34б, 36А, 38а, 39, 40а, 40Б, 41, 41а, 42а, 44а, 52, 73, 202, 211
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Шишкина: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5а1, 5б, 5в, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15/1, 15/17, 15/17уч5, 15-174, 15-176, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19/2, 19/83, 19А, 20, 21, 21а, 21а1, 21б, 21в, 21в2, 22, 24, 24А, 26, 28, 28а, 28б, 30а, 32а, 34, 34б, 36А, 38а, 39, 40а, 40Б, 41, 41а, 42а, 44а, 52, 73, 202, 211
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Щорса пер.: 5, 9, 9а, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 19, 19д, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 25, 25а, 27, 27б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Юннатов: 1а, 1Б, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 1330
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Юннатов: 1а, 1Б, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 1330
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Ёлочная: 5/17, 5/2, 5/3, 36, 38, 38а, 42, 42/2, 44, 44а, 44Б, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 58В
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Ёлочная: 5/17, 5/2, 5/3, 36, 38, 38а, 42, 42/2, 44, 44а, 44Б, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 58В
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|Ёлочная: 5/17, 5/2, 5/3, 36, 38, 38а, 42, 42/2, 44, 44а, 44Б, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 58В
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|Ёлочная: 2, 2а, 4, 4а, 5, 5/1, 5/10, 5/11, 5/11А, 5/12, 5/13, 5/15, 5/16, 5/19, 5/20, 5/21, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/7., 5/7а, 5/8, 5/9, 5/а, 5а, 5Б, 5д, 5уч4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 20б, 22, 22/2, 24, 30, 34, 513а
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|пер. Безымянный: 2, 2а, 4, 6, 6А, 8, 9, 9а, 9в, 10, 10Б, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|пер. Безымянный: 2, 2а, 4, 6, 6А, 8, 9, 9а, 9в, 10, 10Б, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|пер. Дмитрия Донского: 2А, 3, 3б, 6, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|пер. Дмитрия Донского: 2А, 3, 3б, 6, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|пер. Достоевского: 1, 2, 4, 8, 9, 9-Б, 9Б/1, 9Б\3, 9б2, 9б3, 9в, 10а, 11, 11б, 11в, 12, 12а, 12Б, 12в, 13, 13в, 14, 14а, 14в
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|пер. Достоевского: 1, 2, 4, 8, 9, 9-Б, 9Б.9-Б3, 9Б/1, 9Б\3, 9б2, 9в, 10а, 11, 11б, 11в, 12, 12а, 12Б, 12в, 13, 13в, 14, 14а, 14в
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|пер. Кордонный-прим: 3, 3/1, 3/2, 3а, 5, 5/1, 5/2, 5А, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 9а, 9б, 9В, 10, 10/3, 11, 11а, 12, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13-13В, 13а, 14, 15, 15/1, 15А, 17Б
Вид отключения: плановое. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.
|пер. Молокова: 1А, 1Б, 1г, 1, 2, 2б, 3, 3а, 3б, 4, 4А, 5, 6, 6/2, 6/4, 6/А4, 6б, 6В, 6Г, 7, 8, 8а, 8б, 9/11, 10, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|пер. Молокова: 1А, 1Б, 1г, 1, 2, 2б, 3, 3а, 3б, 4, 4А, 5, 6, 6/2, 6/4, 6/А4, 6б, 6В, 6Г, 7, 8, 8а, 8б, 9/11, 10, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|пер. Ипподромный: 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|пер.Ипподромный: 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|пер.Славы: 1, 1/1, 2, 2А, 3, 4, 4/37, 4-37, 5, 5/2, 5Б, 5В, 6, 7, 8, 8А, 9, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|пер.Славы: 1, 1/1, 2, 2А, 3, 4, 4/37, 4-37, 5, 5/2, 5Б, 5В, 6, 7, 8, 8А, 9, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
23 ноя.
|17:00
23 ноя.
|пер. Янтарный: 6, 7, 7Г4, 8, 8/1, 8/2, 8/3
Вид отключения: плановое. Причина: Ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|8:00
23 ноя.
|18:00
23 ноя.