Одесский театр «Маски» предлагает вникнуть в историю взаимоотношений

27 ноября театр «Маски» приглашает на комедию «Пришёл мужчина к женщине».

Беспроигрышный сюжет на все времена — история взаимоотношений, которые проходят все возможные стадии: знакомство, сближение, ссора, любовь, ненависть и снова любовь!

В квартире нового жилого дома «погибает» от одиночества оператор ЖЭУ Дина Фёдоровна. Друзья решают познакомить её с Виктором Петровичем — одиноким фармацевтом. И вот — долгожданный визит, с которого начинается интригующая, захватывающая и порой смешная история двух одиночеств…

Приходите к 19:00 в Дом клоунов, чтобы узнать, чем всё это закончилось..

Стоимость билетов от 180 до 350 гривен. Их можно купить здесь.