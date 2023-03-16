В одесской галерее ARTODESSA Летнего театра Горсада открылась выставка живописи

В галерее “#ARTODESSA” Летнего театра Городского сада открылась выставка живописи и графики “Чего хочет женщина”.

Среди участниц выставки только женщины – свои работы показала 21 художница.

Участницы выставки предоставили самые разные произведения, в которых портреты, пейзажи и натюрморты раскрывают тему женщины и весны. Работы разных лет и разных жанров утверждают утончённый взгляд на мир, в котором много цветов, поэтических видов природы, загадочных женских образов.

Вопрос «Чего хочет женщина» может оставаться риторическим, ведь все мы хотим одного – мира и Победы. А традиционный женский взгляд на мир всегда подразумевает желание гармонии, красоты, благополучия и, непременно, чего-то особенного, возможно, повышенного внимания и весенних сюрпризов.

Выставка дополнена эксклюзивными коллекционными куклами, подчёркивающими идею проекта.

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