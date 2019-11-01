Как с пользой провести выходные 2-3 ноября в Одессе

Традиционно, осенние выходные дни в Одессе будут отличаться разнообразием мероприятий.

Выбор за Вами!

До 10 ноября в Одесском музее западного и восточного искусства уникальная выставка «Ucraina terra magnifica: достоверная реальность». Экспозиция представит аутентичные народные костюмы Украины разных веков, авторские куклы и игрушки из частных коллекций, а также познакомит посетителей с украинскими традициями. В ходе выставки для посетителей будут проведены мастер-классы по изготовлению игрушек и оберегов.

2 ноября коммунальное предприятие «Горзелентрест» приглашает всех желающих принять участие в масштабном субботнике, в ходе которого запланирована высадка 500 молодых деревьев. Субботники пройдут по адресам: гидропарк Лузановка (планируется высадить 150 деревьев), сквер Грушевского (131 дерево), сквер возле обладминистрации (70 деревьев), парк Космонавтов (40 деревьев), сквер на 9-й станции Большого Фонтана (40 деревьев), парк Победы (96 деревьев). Начало субботников — в 10:00. Все участники будут обеспечены инвентарём для работ.

2-3 ноября в арт-терминале на Морвокзале пройдёт Odessa Coffee Festival. В эти дни здесь будет витать аромат жареных кофейных зерен, а в зале галереи соберутся более 50 производителей кофе из Украины и ближнего зарубежья, которые представят свои лучшие сорта и поделятся изысканными кофейными рецептами. Посетители смогут поучаствовать в дегустациях и мастер-классах и узнают, как отличать арабику от робусты и как правильно обжаривать кофейные зерна. В рамках феста пройдёт соревнование 15-ти бариста.

2 ноября в Одесском зоопарке пройдёт «День медведей». Гостям праздника расскажут о том, как медведи готовятся к зиме. Маленьких любителей природы ожидает игровая программа в компании аниматоров, а также конкурсы, игры, викторины. В конце праздника состоится показательное кормление бурых медведей Бумера, Фении Поляны. Стоимость входных билетов в зоопарк — 50 грн для детей и 70 грн для взрослых.

2 ноября в Одесском культурном центре покажут спектакль, который в 2017 году был лауреатом фестиваля театров «Молоко» — «Роксолана». Представление пройдёт в формате театра теней, которое обеспечат артисты киевского объединения «Papasony». Организаторы обещают устроить для посетителей путешествие во вселенную полутонов и бурных эмоций. В таком жанре артисты покажут зрителям трагическую историю украинской девушки, потерявшей семью и любимого. Несмотря ни на что, Роксолана сумеет пережить рабство, подняться на престол Османской Империи и даже найти новую любовь. Стоимость билетов — 200 грн.

2 ноября под крышей концертной площадки Fresh Market продолжат празднование Хэллоуина. В программе мероприятия – показы мод с тематическими нарядами, интересные мастер-классы, аква-грим для детей, волшебное химическое шоу и аниматоры. Запечатлеть этот день можно будет в специально оборудованных фотозонах, а подкрепиться — в зоне-фудкортов, где будут подавать дымящиеся лимонады и глинтвейн. Старт в 14-30. Вход свободный.

3 ноября в Оперном театре премьера постановки по самой популярной пьесе Уильяма Шекспира. Действие балета Ромео и Джульетта» развернётся на узких улочках средневековой Вероны. Два молодых сердца познают самую искреннюю и трагическую любовь, которую умело изобразит на сцене балетная труппа театра. Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут. Стоимость билетов — 40-350 грн.

3 ноября в Одессе состоится первый Международный франко-украинский фестиваль короткого метра «МОСТ Кинофест». Программа кинофестиваля:

14:00 — Открытый круглый стол «Какое место занимают женщины в современном украинском кинематографе?».

17:00 — Показ пяти фильмов конкурсной программы фестиваля.

Фильмы конкурсной программы:

1. L’AGE DES SIRÈNES d’Héloïse Pelloquet,

2016 — 24 минуты.

2. LAZARE de Tristan Lhomme,

2016 — 22 минуты.

3. LES PETITES MAINS de Rémi Allier,

2017 — 15 минут.

4. DES FLEURS de Baptiste Petit-Gats,

2018 — 19 минут.

5. CHASSE ROYALE de Lise Akoka et Romane Gueret,

2016 — 28 минут.Вход — свободный.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР