Антикоррупционный суд возьмётся за Труханова 6 ноября

Высший антикоррупционный суд 6 ноября начнёт рассмотрение дела относительно недостоверного декларирования доходов Одесского городского головы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе подготовительного судебного заседания в пятницу коллегия судей приняла назначить дело к рассмотрению по существу. «В пятницу, 1 ноября 2019 года, с участием прокуроров САП в Антикоррупционном суде принято решение назначить указанное дело к рассмотрению по существу. Заседание запланировано на 6 ноября 2019 года», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, одесский городской голова подозревается в предоставлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2016 годы.

Досудебным расследованием установлено, что в декларациях за эти годы представлены заведомо недостоверные сведения относительно имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Как подчёркивается в материале САП, согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.