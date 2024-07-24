Мэр Труханов обратился к одесситам по поводу оплаты коммунальных услуг

Одесский городской голова Геннадий Труханов обратился к жителям городу по поводу «важного и болезненного вопроса оплаты коммунальных услуг».

Видео с обращением мэра Одессы размещено на Telegram-канале «Одесса. Официально».

В нём Труханов обратил внимание одесситов на несколько моментов.

«Во-первых, напоминаю о необходимости своевременно оплачивать услуги, ведь задолженность напрямую влияет на качество предоставления всех услуг — особенно после полученных повреждений имущества предприятий и жителей в результате российской агрессии. Это нужно для того, чтобы обслуживающие предприятия могли рассчитываться с долгами перед поставщиками энергоресурсов, материалов, а не «латали дыры». Не говоря об улучшении качества услуг, поддержке городской системы коммунальных услуг, замене коммуникаций и т.д», — сказал Геннадий Труханов.

Мэр Одессы отметил, что «в свою очередь, мы сделали всё, чтобы максимально поддержать людей, оказавшихся в тяжёлых материальных обстоятельствах». Такие категории жителей могут обратиться в Департамент труда и социальной политики или районные администрации за консультацией по оформлению материальной помощи — одноразовой или периодической.

Также Труханов предложил возможность воспользоваться государственной программой жилищных субсидий.

Относительно отдельной категории домов, жители которых получают два счёта на оплату услуг — от КП ЖКС и частной управляющей компании, на обслуживание которой жильцы не переходили добровольно, Труханов напомнил, что оплате подлежит счёт от КП ЖКС, ведь именно коммунальные работники обслуживают такие дома. «А недобросовестными управляющими компаниями будут заниматься правоохранительные органы», — сказал Труханов.

Мэр Одессы заверил, что «все наши службы готовы оказать поддержку при возникновении любых вопросов: от алгоритма действий – до оказания помощи».

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