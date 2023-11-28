Восстановить котельню легче, чем вернуть доверие одесситов к местной власти

Из-за чрезвычайной ситуации, вызванной непогодой, на крупнейшей одесской районной котельной «Северная-2» посёлка Котовского в Пересыпском районе без отопления остались 246 многоквартирных домов, 120 тысяч населения, 25 образовательных и медицинских учреждений.

Накануне отопительного сезона, также, как и накануне стихии, в Одесской мэрии заседали чиновники, клятвенно заверяя перед телекамерами о готовности города к зиме и непогоде.

Теперь же, по сообщению мэра Одессы Геннадия Труханова, своих сил оказалось недостаточно: в ликвидации аварии вследствие обрушения 100-метровой трубы пришлось обращаться к областной военной администрации, подключать ГСЧС, строителей, разрабатывать кучу вариантов в случае невозможности запуска котельной, в том числе подключение модульных котельных как резервный вариант. Однако, их в Одессе не оказалось: «Доставку модульных котельных обеспечат работники ГСЧС Украины в Одесской области из всех городов Украины, где они находятся. Это позволит дать тепло в дома жильцов, подключая их к сетям газоснабжения. Каждая котельная будет установлена на отдельную группу домов», – сказал Геннадий Труханов, его цитирует официальный сайт «Одесса» горсовета.

Мнения одесситов по поводу обвала трубы разделились: одни говорят, что, мол, труба строилась чуть ли не на заре советской власти и она не вечна, другие ищут криминальный след, находясь в уверенности, что это происки диверсантов.

Так или иначе полиция тоже заинтересовалась причинами и обстоятельствами падения огромной трубы одесской котельной, что может привести к коммунальной катастрофе. Следователи склонны к версии, что к падению дымовой трубы привело многолетнее игнорирование руководством коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» её состояния.

Предварительная квалификация произошедшего — 275-я статья УК, предусматривающая ответственность до пяти лет лишения свободы за нарушение безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Специалисты, размышляя о причинах падения трубы, удивляются, почему это железобетонное сооружение от сильного ветра обрушилось не у основания, а посередине. Да и ветер, хоть и был сильным, но ведь не ураганный, да и запас устойчивости при строительстве таких труб закладывался большой. Возможно, посередине трубы были какие-то деструктивные изменения, которые годами игнорировались эксплуатационниками котельной, однако, что тогда реконструировали в ней в 2012-2013 годах, сделав вывод, что труба будет служить одесситам ещё долго.

Геннадий Труханов сообщил, что, по предварительным данным специалистов, состояние кое-как восстановленной трубы позволяет организовать отопительный процесс.

По их прогнозам, противоаварийные работы будут продолжаться в течение 10-15 дней.

Кстати, в Одессе 7 районных котелен. Их, к сожалению, из-за большой мощности, технологически невозможно питать от генераторов. Труханов, другие чиновники одесской мэрии ездили в Японию перенимать опыт, где договорились с правительством о реализации проекта строительства четырёх электростанций на базе газопоршневых установок общей мощностью 29,7 МВт в рамках Программы развития ООН. Сейчас разрабатывается проектная документация, но сттроительство начнётся только в следующем году.

Обвалившаяся труба и разнуздавшаяся стихия обнажили и проблемы филиала «Инфоксводоканал»: из-за сложных погодных условий и обрывов электросетей мощные насосные станции «Инфоксводоканала» работали нестабильно. Как следствие, работа больших районных котелен вынужденно была приостановлена.

А пока строители организаций «Стикон» и «Будова» разбирают кирпичи обвалившейся трубы, мэрия разворачивает палатки для обогрева, организовывает горячие напитки и еду для местных жителей.

Поздним вечером председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер сообщил, что «в тестовом режиме предоставляется тепло для 120 000 абонентов в Одессе. До утра в домах людей должно быть тепло».

Фото: «Одесса. Официально», ООГА/Telegram

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