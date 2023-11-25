Кипер и Труханов обеспокоены надвигающейся на Одессу непогодой

С 26 ноября синоптики прогнозируют значительное похолодание и осадки в Одесской области.

В связи с этим председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер и Одесский городской голова Геннадий Труханов провели оперативные совещания с руководителями служб, ответственных за ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Так, по информации в Telegram, Олег Кипер провёл совещание совместно с главами районных администраций, руководителями экстренных и дорожных служб по ликвидации последствий непогоды. Ему доложили, что в настоящее время в регионе подготовлено 307 единиц снегоуборочной техники, ещё 58 нуждаются в подготовке; горюче-смазочных материалов – 190 тонн, песка – 22 025 тонн, соли технической – 3 476 т.

Отмечается, что, в случае необходимости, будут развёрнуты Пункты несокрушимости.

Также подготовлено 1468 генераторов для объектов социальной сферы (больницы, садики, школы и др.).

Геннадий Труханов провёл заседание Оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды. Все городские службы и представители тепло-, водо- и энергопоставщиков отчитались о готовности к ухудшению погодных условий. Организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад.

Подчёркнуто, что к расчистке и посыпке дорог готовы 104 единицы техники и 560 коммунальных работников, к уборке сваленных деревьев и веток – 7 единиц техники и 194 сотрудника «Зелентреста».

«Нас ждут сложные выходные. Опыт ликвидации аварийных ситуаций, координация действий и маршруты работы техники отработаны. Прошу со всей ответственностью подойти к предупреждению Гидрометцентра и быть готовыми к обеспечению жизнедеятельности города в сложных погодных условиях», – обратился к членам Оперативного штаба Геннадий Труханов.

Мэр поручил проверить рабочее состояние генераторов в медицинских и социальных учреждениях, на объектах критической инфраструктуры, а также наличие запаса горючего.

Одесса News информировала о проведении социальных рейдов по выявлению бездомных лиц, нуждающихся в помощи в связи с ухудшением погодных условий и с целью предотвращения переохлаждения и обморожения таких людей.

Фото: «Одесса. Официально», ООГА/Telegram

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