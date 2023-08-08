Навстречу бизнесу: в Одессе работа кафе и ресторанов будет продлена до 23:00

Работа кафе и ресторанов в Одессе будет продлена до 23:00.

Об этом сообщил в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Пошли навстречу бизнесу, внесли изменения в общий приказ. Теперь заведения общепита могут, по желанию, работать до 23:00. Ограничения остаются в отношении развлекательных мероприятий. Напоминаю, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны завершаться до 22:00», — написал глава ООГА.

Олег Кипер также отметил, что бизнес, в свою очередь, пообещал соблюдать правила безопасности и ответственно заботиться о персонале, который должен своевременно добираться домой.

Как сообщала Одесса News, глава ООГА 7 августа выдал распоряжение открыть бархатный сезон в Одесской области на ближайших выходных.

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