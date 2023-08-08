Санаторий на курорте «Куяльник» окончательно возвращён государству

Имущество санатория на курорте «Куяльник» стоимостью 1 млрд грн зарегистрировано за государством.

Одесская областная прокуратура обеспечила реальное исполнение судебного решения по иску прокурора о возвращении в государственную собственность имущества объединения санаторно-курортных заведений на курорте «Куяльник» стоимостью около 1 млрд гривен, — сообщает пресс-служба ведомства.

В суде прокурор доказал, что предприятие противоправно оформило право собственности на помещение санатория площадью более 100 000 кв. м.

«В настоящее время судебное решение исполнено, а право собственности на указанный объект зарегистрировано за государством в лице Фонда государственного имущества Украины», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в августе 2023 года Одесский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым удовлетворил иск Одесской областной прокуратуры и истребовал из незаконного владения 6 земельных участков общей площадью 0,5 га стоимостью 48,2 млн грн, входящих в состав уникального имущественного комплекса им. Горького на ул. Фонтанская дорога в Одессе.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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