Сторонник «русского мира» из Беляевки Одесской области предстанет перед судом

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области по факту содействия деятельности террористической организации, приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, по данным следствия, обвиняемый, являясь сторонником «русского мира» и поддерживая вторжение России в Украину и проведение военно-террористических действий представителями вооружённых формирований Российской Федерации, с помощью мессенджера «Telegram» предоставлял представителям так называемой «ЛНР» информацию о количестве, размещении и перемещении военной техники Вооружённых сил Украины, блокпостов территориальной обороны, пограничных отрядов, численности личного состава.

Отмечается также, что злоумышленник сообщал о лицах, помогающих и способствующих Вооружённым Силам Украины на территории Одесской области, в частности, Беляевского и Белгород-Днестровского районов.

Кроме того, мужчина, без предусмотренного законом разрешения, приобрёл и хранил по месту жительства гладкоствольное огнестрельное оружие и взрывчатое вещество типа гексоген.

За это преступление Законом предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года Государственное бюро расследований задержало доверенных лиц бывшего народного депутата Ильи Кивы, которые должны были организовывать провокационные акции с привлечением «титушек» и дестабилизировать ситуацию в Одесской области.

Фото: прессслужба Одесской областной прокуратуры