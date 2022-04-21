Путин приказал остановить штурм «Азовстали» и установить блокаду

Президент РФ Владимир Путин назвал штурм промышленной зоны завода «Азовсталь» в Мариуполе нецелесообразным, приказал главе минобороны Сергею Шойгу отменить его и установить блокаду.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Фонтанка.ру.

По словам Шойгу, на предприятии заблокированы около двух тысяч военных, на завершение операции потребуется «порядка трёх-четырёх дней».

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землёй по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», – сказал Путин Шойгу 21 апреля на встрече в Кремле.

Путин также дал поручение в очередной раз предложить окружённым сложить оружие, гарантируя жизнь, достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами, квалифицированную медицинскую помощь раненым.

Кстати. Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына, защищающий Мариуполь, обратился к мировым лидерам с просьбой вывезти бойцов и мирных жителей Мариуполя на территорию третьего государства. Волына сообщил, что среди бойцов более 500 раненых. Кроме того, на заводе «Азовсталь» находятся сотни гражданских.

При этом заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламарь заявлял, что защитники Мариуполя считают неприемлемым предложение России разоружиться и сдаться в плен, они готовы под гарантии третьей стороны эвакуироваться со стрелковым оружием, забрав раненых и тела погибших.

Как сообщила Одесса News, Россия отклонила предложение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша объявить четырёхдневную гуманитарную паузу на Пасхальные праздники для вывода гражданских лиц из Мариуполя и доставки гуманитарной помощи в пострадавшие районы.

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