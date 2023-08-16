Президент Зеленский посетил места расположения бригад на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский 14-15 августа посетил места расположения бригад, которые ведут наступление в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

Зеленский встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александром Тарнавским и побывал в расположениях 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины, 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», 117-й отдельной бригады, 15-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады НГУ, 65-й отдельной механизированной бригады, 116-й отдельной механизированной бригады, а также на передовых пунктах управления 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ и 118-й отдельной механизированной бригады.

Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте, также обсудил с ними проблемные вопросы подразделений.

«В частности, военные подчёркивали необходимость средств радиоэлектронной борьбы и фронтовых систем ПВО для противодействия авиации и БпЛА противника. Также есть потребность в беспилотных летательных аппаратах, поскольку они быстро расходуются в условиях наступательных действий. Владимир Зеленский и командиры военных соединений обсудили вопросы профессионального отбора людей, оснащения бригад специальным оборудованием и техникой, потребность в бронированном эвакуационном транспорте, – говорится в сообщении. – Президент дал поручение систематизировать запросы военных, учитывая также информацию, прозвучавшую вчера во время посещения ОТУ «Соледар», вынести их на рассмотрение Ставки Верховного Главнокомандующего и передать иностранным партнёрам Украины».

Также Зеленский во время поездки к военным посетил командный пункт 10-го армейского округа, где вручил награды военным, и осмотрел хирургическое отделение в Запорожской области, в котором оказывают помощь раненым защитникам.

«В заведении проводят первичные хирургические вмешательства, реанимационные и стабилизационные мероприятия. Каждый день через него проходит до 200 раненых», – рассказали в Офисе президента.

Зеленский побывал в командных пунктах восьми бригад, которые ведут наступление на фронте в Донецкой области. Он говорил с военнослужащими о наступательных действиях, о поставках в войска, о возможностях командиров, также речь шла о воено-врачебных комиссиях и о ситуации в тылу.

По итогам поездки Зеленский призвал нарастить поставки беспилотников и их производство в Украине.

Как сообщала Одесса News, 11 августа Президент Украины провёл специальное заседание Совета Национальной безопасности Украины.

Фото и видео: ОПУ

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