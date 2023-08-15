В Одессе активист-общественник «решал» вопросы по снятию с воинского учёта

В Одессе руководитель одной из общественных организаций наладил схему незаконного заработка путём предоставления своих «услуг» в снятии призывников с воинского учёта в военкомате для дальнейшего беспрепятственного выезда из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, задержанному сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и злоупотреблении влиянием.

По данным следствия, подозреваемый обещал «решить вопрос» через военно-врачебную комиссию и РТЦК путём постановки ложного диагноза и последующего снятия с воинского учёта в связи с непригодностью к военной службе.

Своих клиентов он подробно инструктировал о порядке оформления документов и способе пересечения границы. Такие «услуги» оценивал в 8500 долларов США, — отмечается прокуратурой.

Правоохранители задержали мужчину при получении им неправомерных средств за фиктивные документы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и устанавливается полный круг участников, причастных к схеме незаконного заработка.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года в Одессе разоблачён житель города, подозреваемый в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Фото и видео: Одесская облпрокуратура

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