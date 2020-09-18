Чиновник из одесской исполнительной службы оказался взяточником

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении государственного исполнителя, которого подозревают в коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что государственный исполнитель одного из отделов государственной исполнительной службы в Одессе требовал и получил 400 долларов США взятки за отмену ареста имущества должника (квартиры).

Во время досудебного расследования подозреваемый был отстранён от должности.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении землеустроительницы одного из сельских советов Измаильского района, которую подозревают в коррупции.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры