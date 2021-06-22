Лесничего Одесского лесхоза подозревают в служебной халатности

Безответственная деятельность должностных лиц лесных хозяйств Одесской области приводит к сокрушительному вреду как государству, так и окружающей среде.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, сообщено о подозрении в служебной халатности одному из лесничих ГП «Одесское лесное хозяйство».

Следствием установлено, что в декабре 2019-январе 2020 годов неизвестными лицами совершено незаконную вырубку 324 деревьев (более 140 кубических метров леса).

Отмечается, что таким образом лесничий «не заметил» незаконную вырубку леса почти на 1,5 миллиона гривен.

Решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении мастера леса одного из государственных предприятий в Одесской области, который обвиняется в совершении коррупционного преступления.

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