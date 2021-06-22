Фестиваль «Хочу в Одессу» продлится до 28 июня

По 28 июня пройдёт традиционный фестиваль «Хочу в Одессу». В рамках фестиваля запланировано множество красочных мероприятий различной направленности.

22-24 июня в Летнем театре Горсада своё творчество представят участники «Июнь-Фольк-Феста».

Также любители музыки смогут посетить Fusion Fest и реп-фестиваль «Перелом Open Rap», которые пройдут 25 июня в Летнем театре Горсада и на эстрадной площадке «Ракушка» в парке Шевченко.

Кроме того, на этой же площадке в парке Шевченко 26 и 27 июня одесситов и гостей города ждут на фестиваль «Поэзия в танце!» и театральный фестиваль «Между прочим…».

Интересные программы в рамках фестиваля готовит Одесский зоопарк. Так, 25 и 26 июня детей и их родителей приглашают на праздники «Хочу в зоопарк» и «Маленькие юнги».

24-28 июня на центральных площадках города будут соревноваться участницы Национального конкурса красоты «Миссис Туризм Украина — 2021». Финал конкурса состоится в Летнем театре Горсада 28 июня.

Необычной «изюминкой» среди всех мероприятий станет фестиваль аэродизайна Odesa Balloon Jam 26 июня на Думской площади, 27 июня — на пляже «Ланжерон».

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