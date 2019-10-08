В Одессе собрались добрые соседи

В Одессе состоялся фестиваль добрососедства.

Как отмечает официальный сайт города, Одессу по праву многие называют интеркультурной гаванью Украины.

«В одесских двориках в мире и согласии проживают одесситы разных национальностей и вероисповеданий, всех возрастов и статусов. Здесь нет чужих детей, здесь соседи собираются за общим столом, где господствуют улыбки и смех. А одесская кухня – это переплетение рецептов блюд разных кухонь. И проблемы в Одессе решают всем двором», — говорится в сообщении.

Идеями, как жить в дружбе и взаимопонимании, одесситы делились на прошедшем фестивале добрососедства.

Фото: «Одессса»