Кто в Одессе 9 и 10 октября будет без воды

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на водоводе диаметром 500 мм по ул. Генерала Бочарова, 45а, а также на водоводе диаметром 300 мм по ул. Крымская, 82 с 09:00 9 октября до 06:00 10 октября будет прекращена подача воды.

Сообщается, что воды не будет у потребителей следующих улиц города:

— Академика Заболотного, 28-52, 38а, 38/1,

— Генерала Бочарова, 23, 27-31, 35, 35а, 41-55,

— Керченская, 188,

— Крымская, 70-74, 80, 80а, 82, 84,

— Семёна Палия, 98, 100, 108, 108а, 118.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).