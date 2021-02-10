Кто в Одессе 11 февраля останется без воды

В связи с необходимостью проведения 11 февраля аварийных ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 150 мм в районе Адмиральского проспекта в Одессе часть жителей останется без воды.

Об этом предупреждает Филиал «Инфоксводоканал».

Сообщается, что воды не будет 11 февраля с 09:00 до 21:00 у потребителей следующих улиц города:

ул. Гераневая,

ул. Героев Пограничников,

ул. Павла Шклярука,

просп. Адмиральский, 19-35,

ул. Лунина, 2-6, 1-9,

ул. Новаторов.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Как сообщала Одесса News, 11 февраля некоторые жители Одессы останутся и без света.

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