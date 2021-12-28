Кому в Одессе 29 декабря отключат свет

29 декабря в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

2-й переулок Александра Невского — 7Б, 7В — с 08:43 до 17:43

5-й переулок Василия Кандинского — 14а, 19 — с 08:43 до 17:43

5-й Ульяновский пер. — 1, 19А, 3, 4, 4А, 5, 5а, 6, 7а, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 — с 08:43 до 17:43

Академика Заболотного улица — 28, 30, 34 — с 09:00 до 19:00

Ванцетти улица — 54 — с 08:43 до 17:43

Вертелецкого улица — 47В — с 08:43 до 17:43

Генерала Бочарова улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 41, 43, 47 — с 09:00 до 19:00

Давида Ойстраха улица — 6, 8, 10, 18 — с 09:00 до 19:00

Дмитрия Донского улица — 57 — с 08:43 до 17:43

Добровольского проспект — 131, 139, 141, 143, 145, 153, 147/1, 147/2, 149/1, 139 А, 149/3, 149/4, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 155, 149/2 — с 09:00 до 19:00

Заславского улица — 38 — с 06:00 до 20:00

Испанский переулок — 1/1, 1/2, 1/3, 17А — с 09:00 до 19:00

Китобойная улица — 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53/1, 53а, 50б, 49Г, 55а, 55в, 51а, 59, 57а, 52Г, 50а, 59а, 70а, 69а, 61а, 61б, 65б, 65а, 63А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 76 — с 08:43 до 17:43

Крымская улица — 72А, 80, 82 — с 09:00 до 19:00

Малая Арнаутская улица — 110, 112, 119 — с 06:00 до 20:00

Махачкалинская улица — 10 — с 09:00 до 19:00

Обильная улица — 56, 68, 57б, 57Б/1, 82, 68/А, 57а, 84, 88, 105, 107, 109 — с 08:43 до 17:43

переулок Александра Матросова — 1, 1Б, 3, 16 — с 09:00 до 19:00

Планетная улица — 26а, 38, 41, 43, 45, 47, 68, 41а, 38Г, 47а, 47б, 43б — с 08:43 до 17:43

Семинарская улица — 5А — с 09:00 до 19:00

Старопортофранковская улица — 107, 109, 113, 115, 117 — с 06:00 до 20:00

Черноморского Казачества улица — 100, 100А, 102, 102А, 104, 106, 110, 114, 116 — с 09:00 до 19:00.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях нынешней зимой.

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