Фантастика или реальная перспектива: построят ли в Одессе тоннель по ул.Чернышевского

На заседании депутатской комиссии по вопросам транспорта Одесского горсовета всерьёз заговорили о строительстве тоннеля под железнодорожными путями на улице Чернышевского.

По информации Пушкинской, депутаты предложили управлению дорожного хозяйства горсовета (УДХ) разработать в 2022 году проект тоннеля.

Глава транспортной комиссии и депутат Одесского горсовета Пётр Обухов заявил, что тоннель — это обоснованная мечта. Ранее, в 2019 году, он предлагал открыть проезд по улице Чернышевского в районе станции «Одесса-Малая», построив мост над железной дорогой или создать обычный наземный переезд. Это бы позволило связать разные районы Одессы, отделённые друг от друга железной дорогой. Например, по Чернышевского можно было бы попасть из района улицы Балковской в район Красного Креста, а оттуда — хоть на Фонтан, хоть на Таирова, т.е., чтобы объехать рельсы, не нужно заезжать в район железнодорожного вокзала.

Однако, денег на строительство тоннеля нужно много. Обухов предлагает попросить у государства, как в случае с Ивановским путепроводом, но пока не закончена его реконструкция, вряд ли из госбюджета удастся выпросить деньги ещё на один дорожный проект. Тем более, что проект этот пока только в депутатских умах: реального дорожного проекта ни сам Обухов, ни члены его комиссии не разработали. Кстати, даже письма с предложением о планах депутатов в УДХ не получили.

Фото: Пушкинская

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