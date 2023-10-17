В Одессе ул Карантинная до марта закрыта, на проспекте Добровольского планируется ремонт

Учитывая обращение ООО «ДИА-ЛЕКС» по поводу строительства жилого дома, с октября 2021 года было временно закрыто движение автотранспорта на участке ул. Карантинная.

В связи с незаконченным строительством объекта временное прекращение движения автотранспорта по ул. Карантинная, на участке между ул. Троицкой и ул. Еврейской, продлено до 15 марта 2024 года. Соответствующее распоряжение Одесский городской голова подписал 17 октября 2023 года.

Также в Одессе планируется проведение ремонта дорожного покрытия на пр-те Добровольского (от ул. Паустовского до ул. Заболотного), ул. Заболотного и ул. Семёна Палия (от Южной дороги до ул. Заболотного).

На этих магистралях после начала работы «зернового соглашения» существенно увеличился трафик движения большегрузного транспорта. Перевозка груза производилась круглосуточно с нарушением температурного режима эксплуатации покрытия, что привело к его значительному повреждению.

В настоящее время по существующим транспортным артериям движется общественный транспорт, собственные автомобили жителей района, функционируют велосипедные дорожки, проезжая часть которых находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Это, в свою очередь, приводит к разрушению транспорта, вызывает множество нареканий и создаёт социальное напряжение у жителей и гостей города Одессы. Проведение текущего ремонта обеспечит, прежде всего, возможность безопасного движения общественного и легкового транспорта, а также существенно улучшит дорожную инфраструктуру наиболее густонаселённого района Одессы.

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