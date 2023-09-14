В Одессе переулок Ляпунова будет закрыт до 15 февраля следующего года

Мэр Одессы подписал распоряжение о продлении сроков ремонта дома № 12 в переулке Ляпунова.

В связи с продлением срока обеспечения безопасности при выполнении немедленных стабилизационных мер по предотвращению дальнейшего развития аварийного состояния фасадного флигеля этого жилого дома движение автотранспорта на участке этого переулка в пределах дома № 12 закрыто до 15 февраля 2024 года.

Одесса News информировала, что в связи с продлением срока проведения работ по замене труб коллектора, а также восстановлению асфальтового покрытия ул. Самолётной движение автотранспорта на участке этой улицы временно закрыто до 1 октября 2023 года.

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