Ситуация с электроэнергией улучшится в августе 

Ситуация с доступностью электроэнергии станет легче в августе, после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Об этом сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире «Украинской правды».

«В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определённой части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что не будут такие жёсткие погодные условия, когда практически по всему европейскому континенту жара, дефицит ресурса во всей Европе. Если август будет в этом плане более благоприятный, то, конечно, будет импорта больше, и в украинской энергосистеме будет более умеренное потребление. Рассчитываем, что в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов и должно быть немножко полегче», – сказал он.

По словам Кудрицкого, сейчас на отключения света влияют регулярные обстрелы, жара и ограниченные возможности импорта электроэнергии.

«И продолжается летняя ремонтная кампания на достаточно большом количестве электростанций. Эта ремонтная кампания нужна для того, чтобы мы зимой имели максимум возможной доступной мощности наших электростанций, в том числе атомных», – сказал он.

Одесса News информировала, что руководство «Укрэнерго» получает миллионные зарплаты на фоне коллапса энергосистемы.

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