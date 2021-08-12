Пятница, 13-е: некоторые одесситы останутся без света

13 августа в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

1-я Сортировочная улица — 24, 34а, 36, 38а/с, 40, 42, 42А, 44 — С 08:00 по 16:00

5-я линия Марии Демченко — 61А — С 09:00 по 19:00

Академика Вильямса улица — 50а, 50/1, 50/3, 52/1, 52/2, 52/3, 502 — С 09:00 по 20:00

Армейская улица — 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 18а, 16/1, 15А, 161, 17а — С 06:00 по 22:00

Ботанический переулок — 2, 2А, 4, 6 — С 06:00 по 22:00

Гагарина проспект — 7, 10, 10А, 11, 13 — С 06:00 по 22:00

Дворянская улица — 6, 7, 8, 12, 13, 15, 15 А, 15А, 15б, 13/15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 33 — С 06:00 по 22:00

Елисаветинская улица — 1, 3 — С 09:00 по 20:00

Елисаветинская улица — 1, 21а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 3, 13, 15, 17, 17гар, 18, 19, 21, 11 — С 06:00 по 22:00

Коблевская улица — 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 — С 06:00 по 22:00

Конная улица — 2/4, 6, 8/10, 12, 14 — С 06:00 по 22:00

Конная улица — 2/4, 6, 8/10, 12, 14 — С 09:00 по 20:00

Красная улица — 5, 7, 9, 15 — С 08:00 по 16:00

Лузановская улица — 5А, 5, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 82, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 90А, 84а, 104, 94А, 94Б, 84в, 57/1, 82/84, 84б — С 08:00 по 16:00

Маршала Говорова улица — 1/2, 3, 3а, 5А, 5Б — С 06:00 по 22:00

Наклонная улица — 59В — С 08:00 по 16:00

Нежинская улица — 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 — С 06:00 по 22:00

Николаевская дорога — 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 273/1, 267А, 271а, 279, 279/35, 289а, 287а, 281, 287, 289, 291, 293, 295 — С 08:00 по 16:00

Новикова улица — 12Б, 12Г — С 09:00 по 17:00

Новосельского улица — 64а, 64б, 65, 66, 67, 70, 72, 78, 80 — С 06:00 по 22:00

Пастера улица — 17, 19, 21, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 48а, 46а, 46, 48, 50, 52, 54, 56 — С 06:00 по 22:00

Пастера улица — 17, 19 — С 09:00 по 20:00

Пастера улица — 58, 60, 62, 64 — С 06:00 по 22:00

переулок Вице-адмирала Жукова — 2, 4 — С 06:00 по 22:00

переулок Маланова — 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18 — С 06:00 по 22:00

Поселковая улица — 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37 — С 09:00 по 17:00

Преображенская улица — 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 32 — С 06:00 по 22:00

Путевая улица — 2, 49б, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 2А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 25 — С 09:00 по 17:00

Романа Кармена улица — 9, 9А, 9б, 9Е, 10, 11, 11А — С 06:00 по 22:00

Садовая улица — 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 5а, 16, 17, 18, 19, 21 — С 06:00 по 22:00

Садовый переулок — 7, 7Е — С 06:00 по 22:00

Самолётная улица — 19, 19 А, 32 — С 09:00 по 17:00

Соборная площадь — 2, 4, 6 — С 06:00 по 22:00

Софиевская улица — 1, 3, 7, 8, 7а, 5б, 9, 10, 11, 13, 14 — С 09:00 по 20:00

Торговая улица — 28 — С 06:00 по 22:00

Торговая улица — 20 — С 06:00 по 22:00

Шампанский переулок — 9 — С 06:00 по 22:00

Шевченко проспект — 6/1, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 64, 8/11, 8/12, 8/13, 8/2, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 101, 6/2, 6/3, 6/4, 8/3, 8/4, 8А, 8А/1, 8А1, 8Б, 8в, 10/1, 10/10, 10/2, 6/10, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 6/5, 17А, 17Б, 17в, 6/6, 19А, 6/7, 21А, 21Б, 21В, 6/8, 23А, 23Б, 23В, 8/1, 25А, 8/10, 27А, 27б, 10/3 — С 06:00 по 22:00

Шефская улица — 8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 — С 09:00 по 17:00

Штилевая улица — 87Б — С 08:00 по 16:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» планирует до конца года завершить реконструкцию более 92 километров электрических линий.

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