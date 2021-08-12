В одесском ЛГБТ-сообществе готовят прайд-фестиваль

С 24 по 29 августа под лозунгом “Жить свободно, жить без страха!” в Одессе запланирован фестиваль квир-культуры «Одесса Прайд-2021».

Об этом сообщили в ВОО “Гей-альянс Украина” .

Так, 25 августа состоится одиночная акция «Твоё отношение имеет значение» в Горсаду, где все желающие смогут высказать своё отношение к гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

Информационно-просветительская кампания «Истории с открытыми лицами» пройдёт 26 августа у театра Оперы и балета, где участники и участницы в формате личных историй расскажут, почему важно проводить прайд-марш, зачем представители ЛГБТ-сообществ проводят мирные собрания, и с какими случаями дискриминации они сталкивались.

В третий день фестиваля готовится рядом с памятником Дюка танцевальный перфоманс против дискриминации, за равные права, в такт простой музыки.

28 августа на Пушкинской, 13, пройдёт фотовыставка любви в цвете, а 29 августа — презентация плей-бек театра с монологами «Силуэт» на площади возле оперного театра. Расскажут о ненависти, и ярлыках, возникающих в обществе из-за дискриминации неравенства и гомофобии.

Как обещают организаторы, самым ярким событием фестиваля будет прайд–марш «Шагаем с нами, всё будет прайд» по центральным улицам Одессы и надеются на плодотворное сотрудничество с полицией. В организации “Гей-альянс Украина” подчёркивают, что прайд – это мирное собрание в поддержку прав человека для всех, несмотря на сексуальную ориентацию и гендерную идентичность.

Отмечается, что практически все мероприятия одесского фестиваля организованы и проводятся Гей-альянс Украина, QueerHome Odesa при поддержке RFSL и COC Нидерландов.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в полицию из-за гомофобного давления на общественную организацию «Ассоциация ЛГБТ«Лига» в Одессе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий