В Германии геи-священники отстаивают свои права

В Германии 125 представителей католической церкви в рамках инициативы #OutInChurch публично заявили о своей принадлежности к ЛГБТК-сообществу.

Об этом сообщило издание «ГОРДОН» со ссылкой на Deutsche Welle.

Среди тех, кто совершил каминг-аут (процесс открытого добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству, — ред.), бывшие и нынешние священники, учителя, церковные администраторы и волонтёры.

Все они присоединились к инициативе #OutInChurch, попросив церковь покончить с «устаревшими положениями церковного учения» в вопросе сексуальной ориентации и гендера.

Члены церковной общины опубликовали в Instagram семь требований, среди которых:

дать им возможность жить открыто как представителям ЛГБТК+ и при этом работать в церкви;

разрешить представителям ЛГБТК+ занимать любую должность в церкви без дискриминации;

изменить церковное трудовое законодательство так, чтобы ЛГБТК-люди могли открыто работать – без дискриминации и угрозы увольнения;

пересмотреть дискредитирующие постулаты церковного учения о сексуальности, сексуальной и гендерной идентичности с учётом положений современной теологии и науки;

чтобы церковь не отказывала людям или парам ЛГБТК+ в божьем благословении и доступе к таинствам;

чтобы церковь противостояла любой форме дискриминации и продвигала культуру разнообразия;

чтобы епископы взяли на себя ответственность от имени церкви за многолетнюю дискриминацию представителей ЛГБТК-сообщества.

Частью кампании также стал документальный фильм Wie Gott uns schuf («Какими нас создал Бог»), где люди открыто или анонимно рассказывают об опыте жизни и работы в церковных структурах со своей гендерной и сексуальной идентичностью. Петиция в поддержку #OutInChurch набрала более 12 тыс. подписей.

Как сообщала Одесса News, в Германии разрешены однополые браки. Соответствующий законопроект Бундесрат одобрил 30 июня 2017 года. Документ также разрешил однополым парам усыновлять детей. 21 июля закон подписал президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. 1 октября 2017 года в стране зарегистрировали первый однополый брак. За два года в Германии зарегистрировали более 70 тыс. однополых браков.

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